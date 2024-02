La separación de Cristian Castro y Mariela Sánchez sigue dando de hablar y, en medio de rumores de infidelidades por parte del cantante mexicano, en las últimas horas trascendió un audio que él le habría mandado a otra mujer.

En LAM (América) pusieron al aire un audio algo subido de tono en el que el hijo de Verónica Castro le sugiere a una mujer que le muestre algunas partes íntimas de su cuerpo. “Ahora van a escuchar un audio de Cristian, fatal. Porque tiene una cierta adicción al descontrol. Este verano se la pasó escribiéndole a mujeres, invitándolas a Japón. Lo hace desde su teléfono y desde su Instagram”, adelantó Ángel de Brito antes de darle play al mensaje.

“Qué rico… Qué cosa tan rica. Qué lindo… Te voy a chupar todo. ¿Me dejas verte? Dejame verte sin lo de arriba, dejame verlas. Dejame ver ahí abajo también”, es lo que se escucha en el audio que Cristian le envió a una mujer de identidad hasta ahora desconocida.

Así las cosas, este miércoles en el mismo programa se dieron a conocer más audios de parte del mexicano con otras destinatarias. “Me voy a dormir, te mando muchos besos y que despiertes bien, mi amor. Te quiero mucho, tengo muchas ganas”, se escuchaba en el primero. “Qué rico regalito, qué lindo regalo, quiero chupartela... qué divina, qué rica”, se lo escuchó decir en el siguiente. “Dale, voy a ver las fechas, creo que para febrero. Qué linda que sos, mi amor. Sos hermosa, qué guapa”, dice Castro en el siguiente que se escuchó.

“Estás hermosa, tenés ¿qué 24, 25?”, se le escucha preguntarle la edad a una mujer en otro audio. “Ay, mi amor que bien te ves en la torre Eiffel, me hubiese gustado estar ahí con vos. ¿Con quién fuiste? Mua, mua, mua”, se lo oye a Cristian tirando besos en otro mensaje de voz.

A continuación, se escucha el fragmento de una conversación telefónica con la misma mujer. “A ver si te gusta la canción, se llama ‘Paris es una trampa’”, propone él. “Qué lindo, suena re interesante... Encima hace poquito estuve en Paris, hace dos meses estuve...”, se escuchó la respuesta de una chica con tonada cordobesa. “Sí, podemos hacer el video juntos, obvio, hagámoslo. Y nada, conozcámonos que es lo que más quiero en la vida”, le responde Cristian.

Unos minutos después, difundieron más audios del cantante con otras destinatarias, todos en clave erótica. “Ay, mi amor, qué rico, me hierve todo, estoy pasado de calentura. Te quiero chupar ahí, amor”, dice Castro.

“Ay, mamá, miro esos ojos y me quedo infartado. Quiero estar a 2 milímetros de tu cara. Te voy a comer bien rico como nadie en la vida. Te voy a acariciar delicioso, la cabeza, el cuello. Te voy a chupar riquísimo. Estoy muy excitado cuando te veo, estoy súper excitado”, le dice a otra mujer.

“Mi vida, ya quiero dormir contigo, te abrazo riquísimo. Toda la noche te abrazo. Te voy a hacer el amor, te agarro los pies, las piernas te las abro... Ay, qué rico. Te meto los dedos... Ay, amor, te voy a besar, quiero tu lengua, quiero sentir la saliva, qué rica. Te deseo mi amor, te deseo mucho mi vida, muchísimo”, manifestó en otro audio.

“El tema es el no limite de Cristian. Hoy hablé con dos chicas que me pasaron estos audios, que él se pone bastante insistente todo el tiempo, no conoce el límite. Una de las chicas que dio testimonio me contó que Castro se apersonó en su departamento. Ella se asustó mucho, porque el contacto que había tenido con Cristian esta chica, que se llama Virginia, había sido en una producción, y había sido casi nulo. Era productora de un evento al que fue Cristian, pero no es que había tenido una charla larga como para de repente decir: ‘Bueno, nos conocemos’. Y el de repente cae”, explicó uno de los productores de LAM para darle contexto a estos audios escandalosos.