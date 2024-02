El encuentro que protagonizaban Tigre y Chacarita por los 32avos. de final de la Copa Argentina se suspendió a los siete minutos del complemento por un botellazo lanzado sobre el rostro del futbolista funebrero Fernando Brandán desde la platea del Matador. Tras varios minutos de incertidumbre, el árbitro Ariel Penel convocó a la doctora de Chacarita, Ayelén Pucci, que le notificó que el jugador no se encontraba en condiciones de continuar jugando porque no veía bien.

Esto sucedió en Tigre - Chacarita.



Partido SUSPENDIDO. pic.twitter.com/jJzuxmgaBu — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) February 21, 2024

Una vez tomada la decisión, el juez llamó a los capitanes y entrenadores Aníbal Biggeri, por el conjunto de San Martín, y Néstor Gorosito, por el de Victoria, y dio por concluido el juego que se disputó en el estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal.

“Todos vieron lo que sucedió, no sabemos la gravedad de la lesión y la doctora constata la lesión. La doctora de Chacarita certificó que el jugador no podía seguir y suspendimos el encuentro dada la gravedad del hecho”, afirmó el árbitro Penel. “Ahora le pasaremos el informe al Tribunal de Disciplina y allí se tomará la decisión que consideren pertinente”, agregó. “Confío en los médicos. La doctora Chacarita nos dijo que Brandán no podía continuar. A nadie le gusta terminar así. Decidirá el Tribunal de Disciplina. Dos horas antes del partido expresé que tenían que cambiar los bancos de suplentes”, concluyó.

El hecho ocurrió a los 7′ del complemento, a solo dos minutos del gol de Brahian Alemán que le daba la ventaja parcial a Tigre. Fue segundos después de la expulsión del capitán del Matador, Agustín Cardozo por doble amarilla, cuando llegó la interrupción del partido. En medio de la discusión por la tarjeta roja, y con una gresca entre ambos planteles, lanzaron dos proyectiles sobre la humanidad de Brandán.

Uno pegó en la espalda pero fue el segundo, una botella de gran porte, la que le impactó de lleno en el rostro del jugador y que le impidió continuar. Axel Iván Genes fue la persona identificada y detenida inmediatamente. Luego de varios minutos de deliberaciones entre futbolistas, técnicos, dirigentes y árbitros, el cuerpo médico de Chacarita informó que Brandán no estaba en condiciones físicas de seguir y se decidió la suspensión del encuentro. “Me molesta mucho el ojo”, reconoció el jugador de Chaca cuando se dirigía a un centro oftalmológico.

Desde la zona de vestuarios, Aníbal Biggeri lamentó lo ocurrido con su jugador Fernando Brandán: “Priorizamos lo humano antes que lo físico. Me dice que no ve bien, tiene una inflamación en el lóbulo. Me siento mal desde lo humano, después esto es un juego si hay que jugar no hay problema, pero si no hay que tapar todo sin priorizar en lo humano. El jugador está mareado y me dijo que no veía bien, fue papá ayer”.

El entrenador funebrero también explicó la discusión previa con relación a los bancos. “Se barajó con la dirigencia cambiar los bancos de suplentes, pero no hubo caso. No se pudo prever esto que iba a pasar y es un incidente que le hace muy mal al fútbol. Es un problema que tenemos que resolver entre todos. A cualquiera que le hubiera pasado. No quiero sacar ninguna ventaja, si después se juega, jugaremos, priorizamos la salud del jugador”.



El futbolista de Tigre, Brahian Alemán también repudió la agresión: “Es una cosa de locos que pase otra vez estas cosas. Una persona empaña todo lo lindo del fútbol, es un clásico, estábamos ganando, hicimos un gol, por culpa de una persona lastimó a un colega y está bien que el árbitro lo haya suspendido. Me dijeron que el jugador estaba con el ojo hinchado y con ataques de pánico. Lo fui a saludar porque es un colega. Penel quería ver cómo estaba el jugador y si lo podía ver un médico. No sé qué hacer, se hicieron muchas cosas, jugar sin público visitante. Hagas lo que hagas salen personas afectadas. Es una falta de respeto y ya no sé qué medidas se pueden tomar”.

Sin embargo, lo más llamativo y repudiable fue la declaración de Néstor Gorosito, quien puso en duda la actitud de Fernando Brandán y aseguró: “Cabeceó la botella”. En diálogo con TyC Sports, Pipo habló de lo sucedido y dejó una declaración polémica: “Está mal. Cómo van a arrojar una botella. Después hay imágenes que son confusas. El jugador lo corre a un jugador de Tigre y cabecea la botella. Pero no hay por qué arrojar una botella”.

Detuvieron al simpatizante de Tigre que agredió al volante de Chacarita Fernando Brandán.

La Aprevide informó que fue detenido el hincha de Tigre que agredió con un botellazo en la cabeza al futbolista de Chacarita Fernando Brandán. La persona fue identificada como Axel Iván Genes, socio número 58.361, quien arrojó una botella desde la platea donde estaban los hinchas de Tigre y golpeó la cabeza del mediocampista Brandán, quien se desplomó de inmediato en el campo de juego.

“El encuentro fue suspendido a los 10 minutos del inicio del segundo tiempo, dado a que de la platea y protocolo de Tigre arrojan una botella plástica de agua, la cual impacta en el rostro de un jugador de Chacarita.- Atento a ello se identifica al agresor procediendo a su aprehensión por Lesiones en contexto de espectáculo deportivo int. UFI 04 de Avellaneda-Lanús”, reza el parte policial.