María Becerra hizo historia en River. La artista de 24 años brindó el viernes por la noche el primero de sus dos shows en el estadio Monumental y fue furor por varios motivos. Uno de los aspectos que más se destacó del recital fue el inédito despliegue del escenario.

Montado sobre el centro del campo de juego, y no delante de la tribuna Centenario como habitualmente sucede, María Becerra innovó con un show 360° y un escenario gigante. El mismo permitió que el recital sea mucho más que un evento musical: hubo coreografías, juegos de luces, videos y más.

Nacida en Quilmes, la “Nena de Argentina” se convirtió en la primera artista del país en llenar un River, con el agregado de que el recital tuvo capacidad récord: 92.843 personas. El show estuvo dividido en etapas, contó con varios invitados y además de presentar su último álbum, Quimera, también cantó canciones de todo su repertorio.

Este sábado, María Becerra dará su segundo y último show en el estadio Monumental y todavía quedan entradas. Las mismas se pueden adquirir por AllAccess. Será el penúltimo recital del año en River, ya que Airbag cerrará el 2025 musical del club el 17 y 18 de diciembre.