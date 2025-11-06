La víctima viajaba en lancha junto a un grupo de familias amigas cuando recibió el tiro que la dejó en terapia intensiva. Vecinos de la zona denuncian que un hombre suele amenazar con un arma a la gente que pasa por el lugar.

"No puedo respirar", con esa frase Ana le advirtió a su marido, Martín, que algo no andaba bien. Él, desde el timón de la lancha, observó que sangraba en la zona del pulmón. Desde ese momento hasta que llegó a un hospital local pasaron 15 minutos. Un tiempo breve que vivieron como una eternidad.

El dramático episodio ocurrió este domingo cuando la pareja navegaba por el Arroyo Correntino, desde el Río Paraná hacia el Río Luján. En la pequeña embarcación iban ocho personas, todas parejas amigas de Ana y Martín.

El grupo de amigos regresaba de pasar un domingo tranquilo cuando el sol caía, hasta que todo se tornó en tragedia cuando Ana recibió un disparo que le perforó el pulmón.

“Los chicos escucharon el impacto y la chica dijo que estaba sangrando. Ahí le cedí el timón a mi amigo y me di cuenta de que tenía el orificio de una bala", contó Martín, la pareja de Ana.

El hombre contó que tardaron 10 minutos en navegar hasta el puerto, donde los esperaba una ambulancia para atender a la mujer.

Pero esos diez minutos para Martín fueron una eternidad: “Ana estaba pálida, tenía los labios blancos. La escena era un horror, nosotros estábamos muy nerviosos, angustiados, conmovidos”.

Cuando tocaron tierra firme ya había una ambulancia que los esperaba para trasladarla hasta el Hospital de Escobar. Los videos que están dentro de esta nota grafican lo dramático de la escena.

“El primer médico que la atendió, el de emergencias, hizo todo bien. Al final ella ya no podía respirar porque la bala le atravesó el pulmón y el médico le pedía que respire corto”, relató Martín.

Ya en el centro de salud local la estabilizaron y la oxigenaron para que recuperara el ritmo cardíaco, y luego la derivaron hacia el Sanatorio Otamendi en la Ciudad de Buenos Aires.

Este miércoles Ana fue operada y quedó internada en terapia intensiva. “La evolución es muy buena”, comentó su marido, quien tiene la difícil tarea de encontrar a la persona que disparó.

La pareja hizo la denuncia ante la policía, pero hasta ahora el autor de los disparos no fue identificado. El primer dato que reveló la investigación es que la bala fue disparada desde el margen Este del Arroyo Correntino.

La UFI N°5 de Escobar, que investiga el caso bajo la carátula de Tentativa de Homicidio, obtuvo testimonios claves por parte de vecinos del barrio náutico.

Preocupación y miedo

De acuerdo al relato de las personas que viven por la zona, hay un hombre que suele amenazar con un arma a la gente que transita por el lugar.

“Relatan situaciones previas de amenazas de muerte por parte de un isleño que reside en esa misma zona del Arroyo Correntino”, señalaron en un comunicado los vecinos del barrio náutico de Escobar.

Martín recordó que percibió a un grupo de gente poco antes de que su pareja recibiera el disparo: “Dos segundos antes vi que había una embarcación amarrada al costado, en la costa. Un amigo vio que estaban ahí y había un hombre que estaba gesticulando”.

En paralelo, manifestó su preocupación por la gravedad del hecho: “En una embarcación pequeña donde hay ocho personas adultas, si vos disparás es muy baja la probabilidad de que no le pegues a alguien. La cabeza de una amiga de mi esposa estaba a la altura del impacto”.

“No quiero venganza, quiero que esto no vuelva a pasarle a nadie más. Me parece que este tipo tiene que ir preso. Hay que concientizar porque si no va a seguir pasando”, cerró.