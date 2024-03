Stephanie Demner, la influencer de moda, se encuentra organizando un viaje a Disney junto a ella como coordinadora y los usuarios la acusaron de estafadora en las redes después de darse cuenta que vende un "paquete" más caro de lo normal, pero sin aéreos y traslados incluidos.

La modelo publicó un video en su cuenta de Instagram explicando cómo sería la experiencia del viaje y en una de las historias escribió: "Este viaje es muy especial, lo armamos nosotros mismos para que sea un viaje mágico. Está todo incluido en el viaje. Literal todo".

Luego, agregó que "los cupos son súper limitados" para que no tarden en comprarlos, y aclaró que "ella será la coordinadora".



Sin embargo, más tarde compartió los precios y las especificaciones del viaje con la sección de "servicios no incluidos". Allí, anotó: "Aéreos, gastos personales, traslados aeropuerto hotel/hotel aeropuerto, bebidas alcohólicas durante las comidas, early check in, late check out, ningún servicio no especificado".



Según lo que se cuenta, ya se pre-inscribieron más de 3.700 personas y era con una seña de anticipación. La influencer y modelo anunció que los cupos limitados ya fueron ocupados.

Tras la pregunta sobre sus seguidores si el viaje incluía los pasajes aéreos, la famosa contestó: "No. Queremos que puedan ir desde cualquier lugar del mundo y puedan elegir los pasajes que más les sirva".



Los internautas no estuvieron a favor de su viaje y expresaron su enojo en las redes. "Los están re cagando con el precio"; "No pueden ser tan pelotudos, por Dios"; "Algo me dice que esto sale como el orto"; "Es más barato ir sin ella", escribieron los usuarios en contra de Stephanie Demner.