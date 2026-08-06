El video fue registrado por otro conductor y se viralizó en las redes sociales. La Guardia Civil identificó a la pareja, ambos turistas, y les aplicó sanciones por conducción negligente y por no usar el cinturón de seguridad.

La Guardia Civil de España multó a una pareja de turistas que fue filmada mientras mantenía relaciones sexuales dentro de un auto en movimiento sobre la autopista A-7, a la altura de Marbella. El episodio quedó registrado por otro conductor, que compartió las imágenes en las redes sociales, donde rápidamente se viralizaron y dieron origen a la investigación.

La secuencia muestra a la pareja dentro de un vehículo alquilado mientras circulaba por una de las principales rutas de la Costa del Sol. Según informaron las autoridades, uno de los involucrados iba al volante durante el hecho, una conducta que representó un riesgo para la seguridad vial.

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Tras la difusión del video, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga comenzó las tareas para identificar el auto y sus ocupantes. Luego de distintas averiguaciones, los agentes lograron localizar el vehículo y notificaron a ambos turistas sobre las infracciones cometidas.

De acuerdo con la información oficial, fueron sancionados por conducción negligente y por circular sin el cinturón de seguridad, dos faltas contempladas en el Reglamento General de Circulación español. Al tratarse de visitantes extranjeros que se encontraban de vacaciones en la zona, abonaron las multas en el momento, tal como prevé el procedimiento para este tipo de casos.

La Guardia Civil destacó que el esclarecimiento del episodio fue posible gracias a la colaboración ciudadana y remarcó que cada vez son más frecuentes las denuncias realizadas por personas que registran con sus teléfonos conductas peligrosas en las rutas.

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En un comunicado, el organismo señaló que este tipo de aportes demuestra un mayor compromiso social con la seguridad vial y un rechazo creciente hacia las maniobras que ponen en peligro tanto a quienes las realizan como al resto de los conductores.

Además, recordó que en España funciona el teléfono 062 para comunicar de manera anónima posibles delitos o infracciones relacionadas con el tránsito.

El caso tuvo una amplia repercusión en las redes sociales, donde el video acumuló miles de reproducciones y comentarios. Más allá del impacto que generó la secuencia, las autoridades insistieron en que este tipo de comportamientos al volante constituye una infracción grave porque compromete la capacidad de conducción y aumenta el riesgo de provocar un accidente.