La víctima, de 35 años, recibió un disparo en el abdomen cuando se encontraba en la vía pública. Fue trasladada de urgencia por efectivos del Comando Radioeléctrico y permanece internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. Buscan a dos hombres que escaparon en motocicleta.

Un hombre de 35 años permanece internado en estado crítico luego de haber sido baleado durante un ataque ocurrido en la tarde del domingo en barrio Guadalupe Oeste, en el norte de la ciudad de Santa Fe. La víctima recibió un disparo en el abdomen y debió ser trasladada de urgencia al hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente y continúa con asistencia respiratoria mecánica.

El hecho se produjo alrededor de las 16.40 en inmediaciones de Azcuénaga al 2300, en la ochava suroeste comprendida entre un pasaje sin nombre y calle Rivadavia. Hasta ese lugar acudieron agentes del Comando Radioeléctrico tras un aviso recibido por la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego.

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Al arribar, los uniformados encontraron tendido sobre la vereda a Alejandro Fernández, de 35 años, quien presentaba una herida de bala en la región abdominal. Debido a la gravedad del cuadro y ante la necesidad de una rápida asistencia, los policías resolvieron trasladarlo en el propio móvil oficial hasta el Hospital Iturraspe.

Según el relato aportado por un hermano de la víctima, ambos se encontraban en la esquina cuando una motocicleta con dos ocupantes se aproximó al lugar. En esas circunstancias, uno de los ocupantes extrajo un arma de fuego y efectuó un único disparo que impactó sobre Alejandro. Consumado el ataque, los dos agresores escaparon rápidamente del lugar sin ser identificados.

Con la escena preservada por personal policial, minutos después arribaron al sector peritos de la Policía de Investigaciones llevaron adelante las tareas de rigor en búsqueda de evidencias. De acuerdo a versiones en el lugar no se habrían hallado vainas servidas.

Como es de práctica, de todo lo acontecido fue informado el fiscal de Homicidios en turno, Dr. Andrés Marchi, quien ordenó una serie de medidas tendientes al esclarecimiento del hecho.

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Estado crítico

En cuanto a la evolución médica, el paciente ingresó con una grave lesión abdominal provocada por un proyectil de arma de fuego y debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Posteriormente fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital José M. Cullen.

Por su parte ya en la mañana del lunes el director del citado hospital, Dr. Bruno Moroni, confirmó que el hombre permanece internado en UTI, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, reflejando la extrema gravedad de las lesiones sufridas.

La investigación continúa bajo la órbita del fiscal Marchi, quien procura establecer la identidad de los dos ocupantes de la motocicleta y determinar el móvil del ataque. Hasta el momento no se informaron personas detenidas y la causa fue caratulada como "Herido de arma de fuego".