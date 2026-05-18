La víctima, de 21 años, recibió un disparo en la zona occipital con pérdida de masa encefálica. Permanece internada en estado grave en el hospital Cullen. La policía busca a un hombre señalado como presunto autor del ataque.

La violencia volvió a golpear en Santo Tomé durante la madrugada del domingo. Un joven de 21 años permanece internado en estado crítico en el hospital José María Cullen, luego de haber recibido un disparo en la cabeza en un ataque ocurrido sobre calle Corrientes al 1800.

La víctima fue identificada como Norberto Benítez, quien ingresó al nosocomio con una herida de arma de fuego en la zona occipital derecha del cráneo, con pérdida de masa encefálica. Fuentes médicas indicaron que su estado es reservado.

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De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el episodio se registró alrededor de las 4.25, cuando agentes uniformados fueron comisionados por la Central de Emergencias 911 ante la denuncia de una persona herida de arma de fuego.

Cuando los oficiales arribaron al lugar, la víctima ya estaba siendo trasladada en ambulancia hacia el hospital Cullen. En la escena, familiares del joven relataron haber escuchado varias detonaciones y que, al salir a la calle, encontraron a Benítez gravemente herido.

En esos primeros testimonios surgió además el nombre de un presunto involucrado: un hombre cuya identidad ya está en poder de los pesquisas. Este sujeto habría circulado en motocicleta al momento del ataque y al que señalaron como autor de los disparos.

Con esos elementos, los agentes preservaron el sector para permitir el trabajo de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), dependientes del Departamento Criminalístico Región I y de la División Científica Forense.

Por disposición del fiscal Andrés Marchi, se ordenaron distintas medidas investigativas. Se ubicó a familiares que asistieron a la víctima en los primeros momentos posteriores al ataque.

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Peritajes en el lugar

Minutos después arribó al lugar el equipo pericial y comenzó el relevamiento integral de la escena del suceso, en búsqueda de huellas y rastros.

Se trata de determinar si existen cámaras de seguridad en la zona para intentar reconstruir la secuencia del ataque y establecer la participación del sospechoso.

Hasta el momento no trascendieron detenciones vinculadas al caso. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía en turno, que intenta esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el móvil del ataque.