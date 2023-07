La mujer de 28 años está desparecida desde hace diez días. Su pareja escapó, pero el sábado fue detenido.

A menos de una semana de que Chaco tenga sus elecciones, la desaparición de Cecilia Strzyzowski, y la investigación por un presunto femicidio por parte de su pareja, César Sena, hijo de los dirigentes políticos locales Emereciano Sena y Marcela Acuña, conmovió al escenario político local y a una gran parte de la sociedad, la cual se movilizará con una marcha de antorchas el miércoles a las 20 en Resistencia.

El golpazo para el oficialismo chaqueño es muy fuerte, ya que ambos dirigentes sociales encabezaban parte de las boletas del gobernador Jorge “Coqui” Capitanich. El hombre iba primero en la lista de diputados provinciales, mientras que la mujer hacía lo suyo como futura intendenta de Resistencia.

La detención de ambos el último viernes, fue una situación tan dañina para el armado como imprevista. Un día después, y luego de que hubieran pedido captura internacional en su contra, cayó César, quien había estado prófugo durante algunos días. A partir de allí todo comenzó a desenmarañarse.

Además, el viernes apresaron a su empleada doméstica, Fabiana González, y el lunes a su pareja, Gustavo Obregón. Por otro lado, un casero empleado del matrimonio, Gustavo Melgarejo, quedó detenido por una causa previa que tenía por violencia de género. Durante este lunes tienen previstas dos detenciones más demandadas por el fiscal Jorge Cáceres Olivera, las cuales no se filtraron para proteger la investigación.

“Me duele la situación porque no sé qué pasa, les di toda la información que tenía que ella me confió, tengo miedo de que me pase algo. Nunca fui violento con nadie, si alguna vez tuve un conflicto fue porque no había una salida pacífica contra personas que venían directamente a agredirme”, declaró el principal sospechoso del femicidio cuando fue apresado.

El domingo 11 de junio -se siguió trabajando hasta el otro día- se allanó un campo de los Sena, un predio rural zona Tres Horquetas, conocido como Campo Rossi. Allí Cáceres Olivera está convencido de que fue donde sucedió todo, luego de que aparezca el último video en el cual Strzyzowski se vio con vida, en el cual el 2 de junio a las 9:15 está ingresando junto a su pareja a la casa del matrimonio detenido ubicado en Santa María de Oro 1460 de la capital chaqueña.

El fiscal, tan convencido del destino fatal de la víctima, había hecho fuertes declaraciones previo al operativo: “Si salió, salió en pedazos”. Es que se habían visto a personas sacar del predio bolsas grandes, en los que se presumía que podía estar la mujer descuartizada. Según el reporte, del lugar secuestraron huesos, de los cuales se fueron a hacer analizar para descubrir si las pericias aseguran que es compatible con la mujer desaparecida. “Sería una irresponsabilidad sin tener ADN, un informe médico. Es una barbaridad decir que son los restos de la chica”, reconoció una fuente judicial a TN.

Además, del lugar secuestraron dos autos, una Toyota Hilux y un Citroen C4, con el que se presume que se realizó parte del operativo de limpieza. La llegada al espacio físico donde el fiscal presume que ocurrió todo, tuvo que ver con el pedido original que le hicieron a la pareja de empleados para que “limpien todo”.

“Fue un jornada muy positiva, se han recolectado elementos de interés para la causa, pero todavía tenemos mucho trabajo por delante. Van muchas horas, y agradezco al personal policial de todas las divisiones que están colaborando. Tenemos resultados importantes pero esperamos las pericias pertinentes para corroborar la información que tenemos”, reconoció el fiscal ante Diario Norte.

A la espera de más novedades que puedan lograr que se dé con el paradero de Strzyzowski, el miércoles una marcha de antorchas convocada por Gloria Carina Romero, madre de Cecilia y la mujer que comenzó con la denuncia de lo que estaba pasando y la que dudó sobre la mentira de Sena cuando decía que estaban de viaje por Ushuaia y Buenos Aires.

“Le pido a la gente, vamos a hacer una antorchada el miércoles, a las 20. Ya para mi hija es tarde, pero esto se tiene que terminar. Salgan con sus cacerolas, toquen bocina. Yo soy ama de casa, no quiero hacer política, les juro por la memoria de mi hija que jamás me van a ver en política, que esto no es un circo. No puede ser, tanta impunidad. Si dejan pasar lo de mi hija, no saben lo que va a pasar acá en Chaco, va a ser tierra de nadie. Depende de la sociedad”, solicitó la madre en sus redes sociales.

“No tenés idea de lo pesada que es esta gente, está muy pegada a la mafia. Está muerta mi hija, pero mi otra hija está viva. La Policía me aseguró que íbamos a estar seguras y a las dos horas les destrozaron la comisaría. Si ellos no se pueden cuidar ellos mismos, qué me van a cuidar a mí”, se lamentó la señora.

La madre de Cecilia fue una de las primeras personas que criticó a Sena y que puso el foco de sospechoso sobre él. “Salía a todos lados con un arma de fuego, ya que manifestaba que era perseguido políticamente; y que era persona con tratamiento psiquiátrico y psicológico”, describió al respecto. “Ellos iban a vivir ahí, el trabajo lo había conseguido supuestamente la suegra. No iban con un contrato, iban a ir directamente de planta. Lo que más le interesaba era ver la casa para ver el tema de sus perritos porque ella los adora”, detalló Romero.

“Yo la fui a despedir ahí (a Corrientes), ella se prendió de mí, fuerte, y me dijo ‘Dame muchos besos´. Él le subió la valijita en la parte de atrás y noté es que él estaba muy nervioso. Le dije ‘¿Y vos vas a llevar eso nomás, mirá que hace frío´ y me dijo ´Yo me voy a comprar en Buenos Aires la ropa’”, relató a medios locales Mercedes, tía abuela de Cecilia.

Luego las dudas lograron que Romero le dé un ultimátum a Sena. Acostumbrada a mandarse audios y hacer videollamadas con su hija, la mujer desconfió de lo que ocurría tras pasar días sólo recibiendo escritos. Para comprobar sus sospechas, y tras que nuevamente no atienda el teléfono, la madre le mandó un contundente mensaje a su hija: “mirá, está la policía acá. Si no me atendés la llamada para saber que estás bien, vamos a hacer la denuncia”. Luego de eso, no le volvieron a contestar desde su celular.