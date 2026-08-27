La actriz reaccionó entre risas después de que la jurado insinuara cómo son sus noches compartidas y dejó una frase que se volvió viral.

Emilia Attias se presentó junto a Lucas Bongiovanni en la segunda temporada de Es mi sueño y sorprendió al jurado con una potente performance rockera. Los participantes del ciclo conducido por Guido Kaczka interpretaron “Sweet Child O’ Mine”, el clásico de Guns N’ Roses, y se llevaron una devolución cargada de elogios. Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó después de la canción, cuando la actriz protagonizó un divertido cruce con Jimena Barón.

“Estuvo buenísimo. Lo primero que pensé fue en algo que dijiste hace un tiempo sobre esto de jugar. El rol de rockstar es difícil de asumir, y ustedes lo jugaron. Cuando uno entra en ese papel, puede pasarse de rosca o quedarse corto. Para mí, lo hicieron con mucha inteligencia. Hubo además un fraseo que hiciste que me hizo acordar a Alanis Morissette”, expresó primero Abel Pintos.

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Luego, José Luis “El Puma” Rodríguez destacó la soltura de Attias sobre el escenario y le preguntó: “Emilia, te vi como pez en el agua, en tu ambiente. ¿Sos rockera?”. “Sí, me gusta”, respondió ella, dando pie a un intercambio distendido.

Emilia Attias y Jimena Barón ventilaron sus noches juntas y dejaron al Puma completamente perdido 😂🎤



Emilia se lució junto a Lucas Bogiovanni en #EsMiSueño y recibió elogios del jurado. Pero la devolución tomó otro rumbo cuando Jimena Barón lanzó: “Esta tiene rock and roll… pic.twitter.com/zRgt2R4UqK — eldoce (@eldoceoficial) August 27, 2026

Jimena Barón intervino enseguida: “Iba a decirlo yo, pero qué bueno que lo digas vos. Esta tiene el rock and roll encima, sí, sí”. Entre risas, Emilia retrucó: “No se deschavan esas cosas, amiga”. Y redobló la apuesta con humor: “He compartido muchas noches con vos, hasta abajo, allá con los shots. Llegaste al fondo de olla como una profesional. Hemos compartido mucho”.