Un indignante caso de estafa tuvo lugar en el barrio La Perla de Mar del Plata, donde una jubilada de 72 años fue víctima de un engaño por el que perdió 550 mil pesos. Dos hombres se presentaron en su departamento bajo el pretexto de arreglar un desagüe del baño, pero todo resultó ser un fraude acompañado de amenazas y actitudes violentas.

El hecho ocurrió el miércoles pasado, cuando la mujer, quien vive sola, enfrentó problemas con el desagüe de su baño. Ante la urgencia, su hija buscó soluciones en internet y encontró una página que ofrecía servicios de plomería. A través de WhatsApp, pactaron la visita de los supuestos trabajadores para esa misma tarde.

Aunque la hija de la mujer consultó previamente el precio, recibió un audio confuso, pero no se detuvo a analizarlo debido a la urgencia del problema. Pasadas las 19:30, dos hombres llegaron al domicilio y comenzaron el supuesto arreglo, negándose a que la dueña de casa o su amiga observaran el trabajo.

En pocos minutos, los estafadores afirmaron haber finalizado y exigieron el pago de 550 mil pesos en un solo desembolso. Ante la negativa inicial de la jubilada, quien no disponía de esa suma, llamaron a su hija para presionarla. La situación escaló rápidamente cuando los hombres se tornaron agresivos y amenazaron con no abandonar el lugar si no se les pagaba.

Presas del miedo, tanto la jubilada como su hija cedieron a las demandas. La hija, desde la zona sur de la ciudad y sin posibilidad de asistir al departamento, realizó una transferencia bancaria por el monto solicitado. Tras recibir el pago, los hombres abandonaron el lugar.

Puede interesarte

Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. Al intentar comunicarse nuevamente con el contacto de WhatsApp para solicitar la factura y la garantía del trabajo, no obtuvo respuestas. Según la denuncia presentada, los supuestos plomeros desaparecieron sin dejar rastros.

El caso fue denunciado y pone en evidencia la vulnerabilidad de las personas mayores frente a este tipo de estafas, que combinan manipulación emocional y violencia para concretar sus engaños. Las autoridades locales investigan lo sucedido.