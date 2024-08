El diputado Eulalio Gomes fue abatido a balazos esta mañana en Pedro Juan Caballero durante uno de los numerosos allanamientos que se realizaron en la ciudad. La intervención se llevó a cabo en el contexto de investigaciones en curso contra él y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes. Mientras que las autoridades aseguran que los agentes respondieron a una balacera, la familia sostiene que "lo mataron en la cama", según el abogado defensor.

Los operativos, desarrollados en horas de la madrugada, están relacionados con una investigación por presunto narcotráfico. Según la información preliminar, los principales objetivos eran el diputado Eulalio "Lalo" Gomes y su hijo. El operativo fue denominado "Pavo Real II" y culminó con la muerte del parlamentario en medio de un enfrentamiento armado.

La autopsia del diputado reveló que sufrió una herida mortal en el lado izquierdo del tórax, causada por municiones de alta velocidad que destruyeron su corazón, provocando su muerte instantánea, según informó el doctor Pablo Lemir.

Puede interesarte

Diferentes sectores políticos reaccionaron tras la muerte de Gomes. La bancada "A" de Honor Colorado, del partido al que pertenecía el legislador, prometió no descansar hasta que se haga justicia. Por su parte, la senadora Celeste Amarilla opinó que "si él no hubiera sido narco, esto no hubiera ocurrido", mientras que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, defendió la realización del operativo en la madrugada debido a los riesgos de hacerlo durante el día, considerando la cantidad de custodios en el lugar.

Familiares de Gomes, como su yerno Carlos Viveros, cuestionaron la legitimidad del procedimiento, alegando que el diputado no disparó y que murió por múltiples impactos de bala. A raíz de la muerte de Gomes, la Contraloría General de la República informó que la verificación de su declaración jurada quedará sin efecto.

Puede interesarte

Los operativos continuaron durante la jornada, con allanamientos en empresas vinculadas a Gomes. Mientras tanto, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes fue trasladado bajo custodia a Asunción, donde también fue imputado junto con otros involucrados en la causa.

En el suelo de la habitación del fallecido, se encontraba un arma de fuego.

El presidente Santiago Peña expresó su respaldo al ministro del Interior y al comandante de la Policía tras el polémico operativo. Además, se activó el "protocolo de Minnesota" para asegurar la transparencia en la investigación de lo ocurrido.

En el ámbito legislativo, la Cámara de Diputados declaró tres días de duelo por la muerte de Gomes y exigió una investigación clara y profunda. Por su parte, la bancada cartista anunció que pedirá la suspensión de los fiscales y el juez interviniente en el procedimiento.