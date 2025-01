Entre los numerosos problemas por los que están enfrentados Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentra uno muy sensible: los perros y gatos de sus hijos que quedaron en la casa de Estambul en la que vivía la pareja antes de su turbulento divorcio.

Fue la propia conductora quien, a través de su cuenta de Instagram, expresó su preocupación en medio de las tensiones constantes que vive con el futbolista. “Para los que preguntan por nuestras mascotas estamos tratando de recuperarlas. Creo que están en una guardería, pero no sabemos bien. Los chicos extrañan sus perras y sus gatos”, señaló.

La empresaria, junto a imágenes de sus hija mayor posando con los felinos, contó por qué son tan importantes, en especial para sus niñas. “Son gatitas que rescatamos, adoptamos y dormían con Francesca. Los chicos extrañan a los perros, quisiéramos que vivan con nosotros en Argentina y creo que están en guardería ahora. Me ofrezco a pagar el traslado de las mascotas de mis hijos”, agregó, sacando a la luz uno de los focos del conflicto que viene teniendo con su exmarido.

Este mismo domingo, Yanina Latorre se refirió a través de su cuenta de Instagram, que utiliza para contar el día a día de Icardi, Wanda y la China Suárez, de este nuevo foco de conflicto en la expareja.

“Se viene una nueva guerra: la mudanza”, escribió la panelista de LAM, mientras ofrecía detalles de lo que estaba ocurriendo. “Wanda quiere dos gatos, un perro (literal). Los cuartos de sus hijos. La ropa. Y su vestidor. Mauro dice que se lo va a dar cuanto él quiera”, aseveró, desde sus stories.

“A ver, si ya está todo, ¿no debería devolverle todo y ya?”, se preguntó la conductora de El Observador. “Las cosas de los chicos... que no tienen la culpa de nada”, se lamentó, sobre cómo el final del matrimonio viene teniendo un alto costo para sus hijas en común, como para los más grandes, fruto de los años en pareja que ella tuvo con Maxi López.

En agosto de 2023, la empresaria le contó a sus seguidores que su hija más grande adoptó una gata en Estambul, una ciudad conocida por su enorme población de felinos callejeros. La empresaria explicó que la decisión fue “100 % de ella”, aunque contó con el visto bueno de Mauro Icardi. Wanda detalló que su hija Francesca, con una carita que no pudo resistir, le pidió adoptar al animal. “Estambul es la ciudad que más gatos tiene en la calle, en los parques, por todos lados. Es increíble”, comentó a través de Instagram Stories.

En una de las imágenes compartidas por la animadora, se la podía ver desde una cafetería junto a sus hijos Benedicto, Constantino, Isabella y Francesca, esta última sosteniendo a la gata, que llevaba puesto un collar rosa con cascabel.

Hace una semana, a propósito de los 10 años de su hija, la presentadora de Love is Blind y Bake Off Famosos la sorprendió regalándole un gatito bebé al que decidió llamar León, nombre que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores. El animal, recién adoptado, causó ternura en las publicaciones, pero el nombre elegido para la mascota no pasó desapercibido, ya que está estrechamente relacionado con su esposo.

El delantero del Galatasaray, equipo turco cuyo apodo es justamente “Los Leones”, ha manifestado en varias ocasiones su afinidad con este animal. Incluso lleva tatuado un león en el pecho, en señal de su devoción. Esto llevó a muchos a pensar que el nombre del felino era un guiño directo al deportista, justo cuando comenzaron a trascender audios que forman parte del proceso judicial de la pareja.