“¿Estas enojada con Susana Giménez?“: sin vueltas, Mirtha Legrand sorprendió con su pregunta a Moria Casán
La tensión frecuente que rodea la relación de las tres divas volvió a captar la atención tras filosa pregunta.
Moria Casán aclaró si está enojada con Susana Giménez ante la inesperada confesión de Mirtha Legrand: "Ella me lo dice"
Las relaciones entre ambas figuras tuvieron vaivenes a lo largo de los años. Ahora, fue La Chiqui quien le preguntó a La One cómo se llevan.
La tensión frecuente que rodea la relación entre Mirtha Legrand, Moria Casán y Susana Giménez volvió a captar la atención tras una pregunta directa de La Chiqui. Durante una reciente emisión de La Noche de Mirtha, Legrand miró a Casán fijamente y le consultó: “Te voy a hacer una pregunta que no se si te va a gustar”.
El contrapunto en pantalla adquirió un tono risueño gracias a intervenciones como la de Coco Sily, que exclamó “Ay Dios mío…” anticipando la pregunta incómoda. Casán, fiel a su estilo, avisó: “No sé si te la voy a contestar si no me va a gustar”.
Entonces, Mirtha hizo la pregunta: “Te la tengo que hacer. ¿Por qué estas enojada con Susana Giménez?“
La respuesta de la capocómica fue contundente: “No estoy enojada con Susana Giménez, te juro, ¿cómo voy a estar enojada? Sería una loca si estoy enojada. Nunca me dio nada para enojarme. Al contrario, yo tengo un humor…”.
Según declaró Casán, su trato con Giménez siempre ha sido cordial y basado en el respeto. El diálogo subió de tono sin perder su carácter distendido. Legrand insistió, señalando una infidencia sorpresiva: “Ella cada vez, o cada tanto, no muy seguido, me dice qué le pasa a Moria, por qué está enojada, qué le hice”.
Casán desdramatizó la cuestión y afirmó: “La voy a llamar. No le hice nada, por favor... Lo que pasa es que me vienen a preguntar por Susana Giménez. Yo soy como una opinóloga profesional”.
La conversación incluyó a Verónica Llinás, quien subrayó la dimensión mediática del supuesto conflicto: “Hay mucho que lo arman después los medios, porque les garpa”. Casán reconoció que el humor que utiliza suele ser interpretado como ofensivo y, al mencionar la mudanza de Giménez a Uruguay, lanzó: “Me vienen a pedir qué opinás que Susana se retiró a Uruguay. Y… retiro impositivo y retiro espiritual”.
Legrand, que en todo momento defendió a Susana enfatizando que es “buena gente”, recordó que Casán y Giménez compartieron numerosos proyectos: “Ustedes trabajaron juntas”. Casán lo confirmó: “Claro, divino. Es una compañera hermosa, te puede decir lo buena compañera que he sido con ella, mi amor”.
Amplió sobre el vínculo: “Tenía un problema que le traje al cirujano para que la opere. Estaba mal. Nos ayudamos mucho”. Casán añadió: “Tengo un sentido del humor, realmente, como un sarcasmo y una ironía, y pasada de rosca que a veces se nota como algo ofensivo, y yo no me doy cuenta que ofendo y si ofendo pido disculpas”.
Aclaró que la escasa participación cruzada en televisión no responde a cuestiones personales: “Susana me invita a mí y he ido siempre a su programa. Y todo el mundo dice: ‘¿Moria, está enojada Susana que no fue a su programa?’ No vino a mi programa porque nunca la invité. No era para Susana Giménez ni para Mirtha Legrand. Era un programa para otro tipo de gente…”. Legrand concluyó el tema: “Le mandamos un beso…”. Y Casán evocó la historia común: “Yo a Susana la quiero. Chicos, en los 80 hicimos películas, cine, teatro, de todo…”.