Yanina Latorre contó que una pareja joven le propuso hacer un trío sexual durante sus vacaciones en Madrid. La conductora relató que la situación la incomodó, sobre todo porque ambos se quedaron en la barra del restaurante a la espera de una respuesta.

La panelista viajó a la capital española junto a su amiga Aimé Lorena Beltramino, a quien llama Meme. En sus redes sociales, celebró los días compartidos, las caminatas y el recorrido gastronómico que realizaron durante la estadía.

El episodio ocurrió mientras Latorre tomaba algo en un restaurante. Según contó al regresar a su ciclo radial en El Observador, una pareja se acercó a saludarla y le entregó una carta. En un primer momento, no le llamó la atención porque durante el viaje había recibido saludos y regalos de argentinos que la reconocieron.

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“Era una parejita divina. La chica, de veintipico de años, me saludó y me dio una cartita”, recordó. Como la nota era breve, decidió leerla en el momento. Al abrirla, encontró la propuesta. “Hola, Yanina. Somos tal y tal, somos muy fans tuyos, te amamos. ¿Estás para un trío?”, relató durante el programa.

Latorre explicó que el malestar aumentó cuando advirtió que la pareja se había instalado en la barra del lugar para esperarla. “Me dejaron el teléfono, al que no llamé, y una cuenta de Instagram, a la que no seguí”, aclaró. La conductora dijo que evitó mirar hacia la barra y que incluso se sintió incómoda al tener que pasar cerca de ellos para ir al baño. “Me di a la fuga. Le dije a Meme: ‘Salgamos corriendo’”, contó entre risas.

🗣️ “ME INTIMIDARON Y ME DI A LA FUGA” Yanina Latorre recibió una propuesta hot en Madrid: “Se sentaron en la barra del restaurante para esperarme”. 🟠 #Yanina1079 con @yanilatorre, @lupeugaldeok, @Gus_Noriega y Martín Fernández Cruz 👉 Seguilo en vivo https://t.co/WOipG1liC4 https://t.co/rFfjq64qH0 — El Observador 107.9 (@Observador1079) October 26, 2026

“Me intimidó, me intimidó el trío”, reconoció. También señaló que le sorprendió la edad de quienes le hicieron la propuesta: “Eran dos chicos de 20, una chica y un chico, novios”. La anécdota continuó cuando la dueña del restaurante se acercó para comentarle que había visto cómo le entregaban la carta y destacó el cariño de la gente. Latorre respondió con humor: “Si supiera lo que decía la cartita, que me querían...”.

Finalmente, remarcó que la persistencia de la pareja fue lo que volvió incómoda la situación. “Yo no me incomodo por nada, pero se quedaron en la barra mirándome fijo y yo no sabía qué hacer”, concluyó.

Durante su estadía en Madrid, Latorre compartió postales de sus recorridos con su amiga. La conductora de SQP (América TV), quien se reincorporó este lunes a su programa, aprovechó los días de descanso para recorrer la ciudad a pie, probar distintos restaurantes y organizar salidas con otras amigas.

En sus publicaciones, la conductora describió el viaje como una pausa de su rutina laboral y destacó la compañía de su amiga. “Nos reímos, charlamos, compartimos, caminamos como locas, hicimos el mejor tour gastronómico e hicimos miles de planes solas y con amigas”, escribió. También expresó su deseo de repetir una experiencia similar: “Por más viajes como este”.

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La estadía en la capital española estuvo marcada por los encuentros con argentinos que la reconocieron. Latorre contó que recibió saludos, regalos y cartas durante el viaje, un contexto que hizo que aceptara el sobre que luego contenía la propuesta íntima de la pareja.

Además, coincidió en Madrid con Ángel de Brito, aunque no llegaron a encontrarse. Consultado por sus seguidores sobre el motivo, el conductor respondió: “No me quiso ver”, sin dar más detalles. Los dos compartieron durante años el panel de LAM y mantienen un vínculo profesional y de amistad.

Antes de partir hacia España, Latorre también había compartido una producción fotográfica junto a su hija Lola. Luego mostró su llegada a Madrid y anticipó que, tras esos días de descanso, se preparaba para un nuevo desafío laboral.