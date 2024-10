El actor le respondió a Juan Etchegoyen la consulta que le hizo el conductor de “Mitre Live” sobre las fotos que salieron a la luz en las últimas horas con su compañera de elenco de la serie de Netflix.



Esteban Lamothe protagoniza un nuevo rumor de romance y esta vez fue relacionado a Débora Nishimoto, la actriz que interpreta a “La China” de la serie Envidiosa y en medio de este contexto el actor rompió el silencio.

Juan Etchegoyen contó que se puso en contacto con el famoso para consultarle sobre esta situación y él reaccionó a las versiones de amor que han acaparado todos los portales.

“Lamothe ha sido involucrado amorosamente con la actriz de la serie Envidiosa, Débora Nishimoto, ahí está la foto que compartieron desde LAM y yo hablé con Esteban en medio de esta situación”, comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

En ese sentido, profundizó la situación: “Ellos fueron vistos a los besos en Cardales el fin de semana. Yo tenía entendido que Lamothe estaba en pareja con la artista Katia Szechman y me encontré con un dato para los que creen en las redes. Lamothe y Katia ya no se siguen en las redes sociales. No sé si pasó algo por estas fotos que salieron o se han separado hace tiempo”.

“Como recién te decía, hablé con Lamothe, empezamos hablando por chat por una posible nota de cara al futuro y luego le consulté directamente por su vínculo con Débora”, dijo Juan antes de leer lo que Esteban le respondió.

“Lo que me dice es lo siguiente. ´Hola Juan, hablemos en quince días porque estoy detonado, sobrepasado de cosas estas dos semanas´ y luego le consulto por las fotos y su vínculo con Débora a lo que él me dice tajante: ´Nada para decir´”, dijo al respecto el comunicador en su programa sobre su breve conversación con el artista.

Y concluyó: “Y después de esa frase no me dijo absolutamente nada más y acá entran las conjeturas periodísticas. Repito, yo tenía entendido que Esteban estaba en pareja con Katia Szechman. La reacción de Esteban fue esa en medio del hermetismo”.