El ataque ocurrió a plena tarde, cerca de una zona escolar. La víctima no pudo bloquear los plásticos a tiempo y los delincuentes hicieron gastos en comida rápida y supermercados.

Un hombre de 34 años fue asaltado por motochorros el viernes por la tarde en Ciudad Jardín, partido de Tres de Febrero, cuando circulaba en moto con su pareja: bajo amenaza de arma de fuego le robaron $12 millones de la recaudación, pertenencias personales y tarjetas de crédito que luego utilizaron para realizar compras, según denunció la víctima ante la Policía Bonaerense.

El hecho ocurrió pasadas las 17 en el cruce de Moyano y General Urquiza, a pocas cuadras de la estación El Palomar y en un horario de alto movimiento por la salida de colegios de la zona.

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La víctima relató que fue interceptada por dos delincuentes en una moto azul. Uno de ellos sacó un arma y lo amenazó: “Bajate, mira que no es joda, te voy a romper el pecho”.

Ante la intimidación, el hombre accedió a entregar sus pertenencias mientras su pareja descendía del vehículo y resultaba lastimada. A pesar de no resistirse, el asaltante reiteró la amenaza —“Esto no es joda, salame, te rompo el pecho”— y efectuó dos disparos al aire.

Tres de Febrero 🛑



Motochorros emboscaron a un cobrador, efectuaron disparos al aire y le robaron $12 millones. La víctima, que iba con su pareja, entregó todo por miedo. Horas después, usaron sus tarjetas y gastaron cerca de $1 millón en comercios. Investiga la Justicia. pic.twitter.com/AXksBTvUVR — INFORBANO (@Inforbanodiario) March 23, 2026

Los ladrones escaparon con la moto de la víctima, un morral con documentación, un celular iPhone, llaves de un auto, tarjetas y el dinero en efectivo. Todo el episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Tras el robo, la situación se agravó: los delincuentes utilizaron las tarjetas de crédito sustraídas para hacer consumos.

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Según el propio damnificado, gastaron cerca de un millón de pesos antes de que pudiera bloquear los plásticos. Parte del dinero fue utilizado en un local de comidas rápidas —donde registraron un gasto de $132.000— y el resto en supermercados.

La víctima aseguró que tuvo dificultades para comunicarse con los bancos para frenar las operaciones, lo que permitió que una de las tarjetas siguiera activa durante varias horas.

La investigación quedó en manos de la Policía Bonaerense, que analiza las imágenes de las cámaras aportadas por vecinos para identificar a los autores del hecho.