Flor Regidor, ex participante de Gran Hermano, se cansó del hostigamiento virtual y de las críticas a su físico tras someterse a una cirugía estética para aumentar el busto. Aunque siempre se mostró activa en redes sociales, esta vez decidió ponerle un freno al odio y dar su testimonio tanto en televisión como en el universo digital. El caso abrió una nueva discusión sobre el trato en redes y el derecho a decidir libremente sobre el propio cuerpo.

Todo comenzó con la publicación de unas fotos en las que Flor Regidor aparece posando frente a grandes ventanales y un paisaje urbano de fondo, vestida con un llamativo corset fucsia y pantalón negro. El look, que resalta su escote y el estilo audaz que caracteriza a la influencer, fue acompañado por un maquillaje marcado en tonos rosa y azul, labios definidos y el cabello suelto con ondas. La luz natural enfatizaba la frescura del rostro y la intensidad de los colores.

Estas imágenes, en principio pensadas para lucir su nuevo estilo y su confianza renovada, rápidamente se viralizaron y dieron pie a un sinfín de comentarios en redes sociales, disparando comparaciones del antes y después de su cirugía, y desencadenando la oleada de críticas que terminó por motivar las respuestas públicas de Flor. Así, estas dos fotos se convirtieron en el detonante de un debate mucho más profundo sobre la libertad, la presión estética y el respeto a las decisiones personales en tiempos de exposición digital.

La foto que comenzó con las críticas a su cuerpo (Instagram)

La polémica estalló cuando comenzaron a circular en redes sociales distintas comparaciones con fotografías del “antes y después” de su operación, acompañadas de cientos de mensajes cuestionando su decisión y su imagen actual. En diálogo con Viernes Trece (eltrece), Flor Regidor fue enfática: “Me hostigaron y es horrible porque no se lo merece nadie”. Y se mostró firme frente a las críticas: “No me voy a quedar con lo malo. No es que a partir de mañana voy a ir a sacarme tetas o empezar una dieta. Eso no va a pasar”.

La modelo insistió en que su cambio fue únicamente por decisión personal y en beneficio propio: “No voy a cambiar para gustarles a los demás, yo me gusto y a mí me gusta cómo estoy. No le hice un mal a nadie, simplemente mi físico cambió y me hice una operación porque yo lo decidí. Yo tengo el poder de hacer lo que quiero con mi cuerpo. Si no les gusta, no me sigan”. Señaló, además, que el nivel de hostigamiento recibido afectó su ánimo y la llevó a reflexionar sobre la necesidad de poner límites al bullying digital: “Estoy dolida y cansada”.

Flor Regidor en su época de Gran Hermano

Su defensa había comenzado en su cuenta de X, donde respondió abiertamente a los comentarios que cuestionaban su aspecto y que usaban fotos de ella cuando estaba atravesando un trastorno alimenticio: “No soporté”, escribió, dejando en claro su hartazgo. Lejos de dejar el tema allí profundizó y comenzó a contestarle a algunos internautas: “¿Ustedes qué hacen si tienen a medio Twitter diciendo que son horribles?”.

Frente a quienes utilizaban imágenes de su etapa más delgada, fue contundente: “Y comparando fotos de cuando tenía terrible TCA”, refiriéndose a un trastorno de la conducta alimentaria. Cuando un usuario objetó que preferían su figura de antes, ella aclaró: “Ellos quieren que vuelva a estar así”, sumando un emoji de corazón para cerrar el hilo.

Sus palabras y su decisión de visibilizar la angustia detrás de los ataques recibidos lograron que una discusión silenciada volviera a tomar relevancia: la importancia de acompañar, de fomentar el autocuidado y de entender que las redes sociales no pueden ni deben ser territorio de impunidad para la crítica destructiva. Con su testimonio, Flor Regidor aporta no solo su historia personal, sino una puerta abierta a la reflexión pública sobre la belleza, los estigmas y la salud emocional en la era digital.