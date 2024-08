El año pasado, la salud de Jorge Rial generó preocupación cuando el reconocido conductor de televisión sufrió un paro cardíaco en Colombia mientras visitaba a su pareja. Aunque Rial logró recuperarse lentamente, parecía que todo volvía a la normalidad. Sin embargo, recientemente, el periodista confesó estar enfrentando un nuevo problema de salud que le está afectando seriamente.

Durante una conversación con el Gato Sylvestre en el programa que comparten, Rial mencionó que sufre de un persistente dolor de garganta: “Otra vez estoy así, esto no se quiere ir, Gato, es terrible. Y mirá que me cuido y no hago locuras. Ya estamos grandes, ¿viste? Pero no hay caso. Va y viene todo el tiempo. ¡Y eso que estoy vacunado!”, comentó el conductor.

Rial detalló que su estado físico se ha deteriorado, especialmente su voz: “La verdad estoy hecho bolsa, no doy más. La voz la tengo a la miseria y no se termina de ir. El cuerpo lo tengo cansado, pero dentro de todo tiro todavía. Pero la voz está cada vez más complicada. Pasan los días y no se pasa. Y repito, me estoy cuidando, ya no hago tantas locuras, salgo menos, me quedo en casa, me abrigo bien, todo por las dudas, pero nada, no se termina de ir”, explicó.

El conductor de “Argenzuela” admitió que este problema no es nuevo y ha impactado su trabajo: “Hace unas tres semanas, más o menos, estuve con un cuadro así, quizás un poco peor o más fuerte que ahora. Pensé que me había recuperado, pero otra vez estoy con la garganta y con la voz a la miseria. Es fuerte, es molesto, y no sabés cómo sacártelo de encima”, agregó.

Puede interesarte

Rial también señaló que no es el único en esta situación, ya que varias personas de su entorno, incluyendo su pareja María y colegas de la radio, están lidiando con síntomas similares: “Hay una cantidad de contagios que parece tremenda. Esto es un virus”, concluyó.

Mientras tanto, su hija More Rial parece haber mejorado en su sexto mes de embarazo y anunció que volverá a sus actividades en redes sociales tras superar complicaciones relacionadas con el estrés y rumores de violencia de género por parte de su pareja.