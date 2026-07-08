Marley se refirió al enfrentamiento judicial que mantienen Flor Peña y Nico Occhiato, originado tras la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, una polémica que terminó desencadenando la salida de la actriz de Luzu TV.

Después de varios días de fuertes cruces y de que el conflicto entre Flor Peña, Nico Occhiato y Luzu TV escalara hasta la Justicia, Marley rompió el silencio y habló como nunca sobre la polémica. El conductor decidió dejar de lado el bajo perfil y fijó su postura en medio del escándalo que se desató tras la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi que dio la actriz semanas atrás, una situación que terminó con su salida del canal.

En las últimas horas, el conductor también quedó en el centro de las críticas. En redes sociales, muchos usuarios lo cuestionaron por adoptar una postura "tibia" frente al conflicto, ya que mantiene una relación de años con Flor y cálida con el empresario y, además, forma parte de El Show del Verano. La situación se intensificó cuando Occhiato reveló que había hablado con Wiebe, lo que generó acusaciones de "traición" por parte de quienes consideraron que dejó de lado a su amiga.

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En ese contexto, y en diálogo por WhatsApp con Ángel de Brito para LAM (América TV), el conductor decidió salir a hablar para aclarar su posición. Allí confesó que trabaja para acercar a ambas partes y expresó su deseo de que puedan dejar atrás las diferencias.

NO HAY TAL DISTANCIA ENTRE FLOR Y MARLEY👀

Marley dio una nota para LAM y dijo que "mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento.....hablo también con Occhiato, estoy intermediando entre ellos esperando que se junten y ver si volvemos" y aclaro que si vuelve vuelve con… pic.twitter.com/y5w85k5E0q — nom0leste (@nom0leste) July 8, 2026

"Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con ella, me reuní también con Occhiato. Estoy intermediando entre ellos, esperando que se junten y si deciden volver, volveremos. Si vuelvo, es con ella", afirmó, dejando en claro que mantiene un vínculo muy cercano con ambos y que su deseo es que el conflicto pueda resolverse para volver a compartir un proyecto con la actriz.

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Asimismo, derribó varias versiones que andan circulando: "Todas las teorías de que voy a hacer algo solo son mentira. Siempre hablo con Flor, lo que pasa es que no todo sale en cámara. Pero, como veo que el tema escala semana tras semana y no se detiene, lo que les puedo decir es eso. Me dijo que no está judicializada y que no le va a hacer juicio. Lo que quiere es juntarse con Occhiato y, entre los dos, cerrar si volvemos o no con el programa. En caso de no volver, haré otra cosa, en otro lado, con Florencia".

"Con Flor quedamos en no hablar para no enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos", concluyó.