Mientras avanza la investigación por la muerte de Karla Robles, la joven tucumana de 27 años que se habría quitado la vida al sufrir hostigamiento por parte de su expareja, dieron a conocer unos audios que podrían ser clave para la causa.

El acusado Diego Zerda fue imputado por “amenazas e instigación al suicidio” y quedará bajo prisión preventiva con cumplimiento efectivo.

Uno de los audios sería de Robles, que expresó temor por el comportamiento de su exnovio. “Tengo miedo de que le haga algo a mi familia. Me muero si les llega a hacer algo a ellos, tengo más miedo por ellos que por mí”, se escucha decir a la víctima.

“Hoy me paralicé del miedo porque pensé: ‘Este se va a querer vengar, me va a hacer algo en la calle, me va a hacer chocar con algo’”, cerró.

También difundieron una conversación entre el hermano de la joven, Nazareno, y el imputado. “Tu hermana me empezó a bardear y yo le contesté. Ella se quiso matar 10 veces antes que esto, así que no vengas acá a querer echarme la culpa”, aseguró Zerda en el audio.

En los segundos siguientes, el tono violento escaló: “Y si vos la tocas a mi vieja o a cualquiera de mi familia, te voy a descuartizar. No estoy en mi casa, voy a andar en las sombras y no me vas a encontrar. (...) Si le hacés algo a alguien de mi familia, te juro por lo que más quiero que es mi hijo, te juro que los voy a matar a todos. Estoy 10 veces más loco que vos”.

“Esto comienza en 2022, cuando Karla Robles se presentó en nuestro estudio e hicimos las denuncias correspondientes. Se dictó una medida de reclusión y alejamiento, pero esta persona incumplió esa medida”, contó el abogado Augusto Avellaneda en diálogo con TN.

“Ahí empezó el calvario: el hostigamiento, las amenazas, las lesiones constatadas. Ella dejó de tener una vida normal, no podía juntarse con sus amigas ni usar la ropa que quería”, sumó el letrado, que aseguró que presentó al menos seis denuncias por violencia física, psicológica y amenazas de muerte contra Zerda.

Para la Fiscalía, ese hostigamiento prolongado fue determinante. “Se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima. Utilizó una relación afectiva para conducirla a una decisión trágica”, explicó el auxiliar fiscal Lucas Maggio al solicitar la prisión preventiva del acusado.

A su vez, el fiscal Pedro Gallo, a cargo de la Unidad Especializada de Homicidios I, ordenó la detención de Zerda y confirmó que analizan los teléfonos celulares, las redes sociales y los registros de TikTok y Meta para reconstruir los últimos días de Robles.