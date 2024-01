A lo largo de la historia, ha habido numerosos relatos de personas que aseguran haber experimentado la muerte y haber presenciado acontecimientos significativos durante esos momentos críticos. Este fue el caso de Kirsty Bortoft, una mujer británica de 49 años, quien estuvo clínicamente muerta durante 40 minutos. Sorprendentemente, tras ser reanimada por los médicos, regresó a la vida con experiencias impactantes para compartir.

Todo comenzó en enero de 2021, cuando Kirsty se preparaba para una cita romántica con su prometido, Stu. Sin embargo, mientras esperaba a que él la recogiera, sufrió un colapso en la sala de estar y, minutos después, su novio la descubrió inconsciente en el sofá.

De inmediato, la llevó de urgencia al hospital más cercano con la esperanza de que pudieran reanimarla, pero en ese instante le confirmaron que ya había fallecido. A pesar de este diagnóstico desalentador, los médicos persistieron en sus esfuerzos y, cuarenta minutos después de su llegada, lograron devolverle la vida. Además de este asombroso regreso a la vida, la mujer dejó atónitos a todos con lo que relató después.

En ese momento crítico para su existencia, le comunicaron que las posibilidades de supervivencia de su novia eran tan solo del 6%, instándola a prepararse para recibir la peor noticia. Kirsty había experimentado un paro cardíaco y, como medida de protección, la indujeron a un coma, pero gracias a la eficacia de la reanimación cardiopulmonar (RCP), lograron recuperarla.

Después de despertar, Kirsty compartió que experimentó una especie de revelación: "Recibí una oleada de información". En una conversación con The Sun, describió la sensación como algo mágico que la trajo de vuelta a la vida. A pesar de estar inconsciente en la sala, tenía pleno conocimiento de todo lo que sucedía a su alrededor.

Para agregar más asombro a la historia, el hermano de Kirsty, quien se identificaba como "psíquico" contactó a su hermana para indagar sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. Según Kirsty, su hermano afirmó que su espíritu estaba presente en su sala y que ella le estaba pidiendo que escribiera una carta para su papá y sus hijos.

Durante el encuentro que tuvo mientras estaba "fuera de la vida", Kirsty relató que le comunicó a su familiar que no podría sobrevivir debido a que su cuerpo no lo permitiría. Sin embargo, él le brindó aliento, insistiendo en que ella era fuerte y debía regresar. "Recuerdo que cuando finalmente volví a mi cuerpo, sabía exactamente qué hacer para sanar, como si hubiera recibido una descarga de información. Me di cuenta de que no morimos, solo nuestros cuerpos siguen adelante. Mi misión aquí aún no ha terminado", continuó diciendo la mujer.

Por otro lado, su novio describió el impactante momento en el que la encontró: estaba tumbada en el sillón con los ojos abiertos y sin señales de vida. Su piel presentaba figuras hexagonales y, al darse cuenta de que no estaba respirando, la llevó rápidamente a la sala de emergencias del hospital más cercano para salvarle la vida.