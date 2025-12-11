MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a vivir una noche de tensión, emoción y sorpresa. La cuarta temporada del reality culinario avanza hacia su tramo más exigente y, como sucede cada semana, la gala de eliminación dejó en el camino a una participante muy querida. En esta oportunidad le tocó abandonar las cocinas a Eugenia Tobal, quien se convirtió en la octava eliminada del certamen. La salida de la actriz se dio en medio de rumores de quejas y enojos por las devoluciones de Germán Martitegui.

La consigna de la noche fue clara y desafiante: el huevo debía ser el ingrediente protagonista del plato. Un producto aparentemente simple, versátil, cotidiano, pero que en la cocina profesional exige un manejo extremadamente preciso para lograr la textura adecuada. Además, el jurado anunció que la noche estaría dividida en dos etapas: una instancia inicial resolvería quién tendría un pase directo al balcón, mientras que el resto debería competir en el desafío principal.

Sobre cada estación esperaba una pequeña caja que, al abrirse, reveló cuatro huevos. Donato de Santis explicó el primer reto: preparar cuatro huevos fritos perfectos en apenas diez minutos. La prueba, que parecía sencilla, se convirtió rápidamente en un ejercicio de control absoluto de fuego, aceite y tiempo. Ian Lucas y Andy Chango fueron los que lograron la mejor cocción, pero fue finalmente Andy quien se aseguró el lugar en el balcón gracias a la decisión de Germán Martitegui, quedando fuera del riesgo de eliminación y observando la gala desde arriba, con una mezcla evidente de alivio y expectativa por el desempeño de sus compañeros.

Superada esa instancia, llegaría el verdadero desafío: preparar un plato completo con el huevo como figura central. Eugenia Tobal apostó por un revuelto Gramajo, una receta tradicional de la gastronomía porteña que suele conjugar papas fritas, huevos revueltos, cebolla y, en algunos casos, jamón. La actriz eligió ese plato porque le traía recuerdos familiares y porque, según explicó, era algo que disfrutaba mucho con su padre. Sin embargo, apenas terminó su preparación, advirtió que había cometido un error técnico que podría costarle la permanencia en el certamen: mezcló dos tipos de huevo, entre ellos uno de pato, que le generó dificultades incluso al abrirlo.

Cuando llegó el momento de la devolución, las observaciones fueron duras. Donato de Santis definió el revuelto como “denso y secón”, señalando también un exceso de sal. Santiago Giorgini, quien reemplazó una vez más a Damián Betular como jurado invitado, remarcó la importancia de lograr diferentes texturas en un Gramajo, algo que no se veía en el plato presentado. Según su análisis, todo “estaba parecido”, lo que anulaba el contraste esencial entre el huevo cremoso y la papa crocante.

Del otro lado estaba Sofía “La Reini” Gonet, quien presentó unas cintas a la carbonara. Martitegui fue directo al señalar que el huevo —base de la salsa carbonara— se había secado por completo, convirtiendo la preparación en una pasta sin cremosidad ni identidad.

Aunque ambos platos tuvieron fallas, el jurado consideró que el de Tobal había sido el más débil de la noche. Al anunciar su salida, el estudio se llenó de lágrimas. La Reini rompió en llanto abrazando a su compañera, y otros participantes también se emocionaron, reflejando el cariño y la admiración que Eugenia cosechó durante su paso por el programa.

Las despedidas del jurado estuvieron cargadas de afecto. Martitegui destacó su desempeño y le deseó felicidad en su camino. “Fue un placer tenerte con nosotros. Cocinás muy bien. Gracias por cocinarnos, por estar con nosotros, por ponerle la energía que le pusiste. Te deseo lo mejor a partir de ahora tu vida sea muy feliz”, dijo Germán, lejos de las versiones que circularon. Donato elogió no solo a la actriz sino también a su faceta de madre, recordando la presencia de su hija Ema en uno de los programas: “Vamos a extrañar a Ema. Pero vamos a extrañar más a la Eugenia que conocimos. Gran persona, gran actriz, gran cocinera y gran madre. Solamente el plato queda afuera”.

Wanda Nara, conductora del ciclo, sumó palabras especialmente emotivas al reconocer la historia personal de Eugenia y el ejemplo que representa para otras mujeres. “Viviste situaciones tremendas y nos enseñás a todas que hay que seguir adelante y ser el mejor ejemplo que podamos para nuestros hijos. Y fue el caso de tu hija cuando la conocimos acá, es un sol. Y seguí adelante con esa fuerza que tenés por ella. Seguramente tu mamá también esté orgullosa de la mujer que dejó acá”, le dijo Wanda.

Tobal, conmovida, agradeció a Telefe, a sus compañeros y al público. Contó también que había rechazado varias veces la propuesta de participar del reality y que recién este año se animó a decir que sí. “Es un programa que te genera adrenalina y te desafía”, dijo, entre lágrimas antes de terminar abrazándose con los jurados, incluido Martitegui.