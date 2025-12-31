Entre llamativos comentarios, gestos y hasta bailes en el detrás de escena de MasterChef Celebrity (Telefe), la relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson parece ir creciendo poco a poco. Tal es así que los rumores de romance entre el streamer y la modelo no deja de circular. Como si fuera poco, este martes, la expareja de Martín Demichelis sorprendió al influencer al hacerle un sugerente comentario en vivo que dejó impactados a todos los presentes.

Después de arduas y desafiantes semanas en la cocina de MasterChef Celebrity, cada vez son menos los participantes que continúan en carrera por el ansiado premio. En paralelo, las pruebas que deben sortear son cada vez más complicadas. Así las cosas, este martes, los competidores recibieron una misteriosa caja llena de ingredientes, los cuales debían decidir si usar o no en su próximo plato.

La sorpresa de Eva fue total al ver que la caja contenía el cuerpo de un conejo. Inmediatamente, su gesto reflejó el asco que le generaba y la impresión que sentía al ver al animal sin vida. Así las cosas, después de sortear el disgusto inicial, Anderson recurrió a su compañero para pedirle uno de los ingredientes que él no utilizaría.

Evangelina Anderson confesó que se sintió distraída mientras cocinaba: a qué se debió

“¿Se pueden compartir ingredientes? Mi amor, ¿vos estás usando la berenjena?¿Hoy nos podemos prestar, no? Hoy nos podemos prestar”, preguntó Evangelina a Ian, quien se encontraba en el otro extremo de la estación de cocina que compartían. Fue entonces cuando la modelo lanzó su llamativo comentario: “¿Me prestás tu berenjena?”.

Antes de que el joven reaccionara, La Joaqui respondió, llamándole la atención a su compañera por su mensaje con doble sentido: “Eva, es un programa familiar”. Entre risas, Ian Lucas accedió complacido y le acercó el vegetal a Anderson con una sonrisa.

Así las cosas, después de mucha preparación, Evangelina se dispuso a presentarle su plato al jurado. “Acá se me escapó la liebre, en vez de la tortuga. Tenemos unas berenjenas hechas con panco, estaban sobre un colchón de quinoa y después arriba le hice una especia de salsa”, expuso ante los expertos.

Puede interesarte

Luego de probar el plato, Damián Betular explicó: “Para mi una ensalada de Quinoa necesita mucha vinagreta, o algún cítrico, algo que levante y lo humecte un poco. Porque si no es un exfoliante que estoy tragando. La quinoa está acá (señala su garganta) y siento que baja lentamente. Hoy no te vi cocinando tan cómoda como otras veces. ¿Por los ingredientes?”.

Al intentar argumentar su situación, la participante cerró diciendo: “Me desconcentró la liebre. Que feo que te digan que trabajaste mucho y que no hubo muestras de eso, que no se notó. Yo me tenía mucha fe con ese panko. No digo con la berenjena porque si no me hacen memes. Eran ingredientes que y no suelo usar pero sí que os conocía, fue una experiencia nueva”.