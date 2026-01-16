Una decisión unánime del jurado, conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, dejó a una prometedora participante de MasterChef Celebrity (Telefe) fuera de la competencia. Se trató de Evelyn Botto, quien fue eliminada del reality show culinario en la tercera gala de repechaje luego de su ingreso como uno de los reemplazos de los participantes que rechazaron la vuelta.

Rusherking, Sofía Martínez y Julia Calvo fueron reconocidos por los mejores platos de la noche, pero ninguno consiguió subir al balcón, lo que implica que deben seguir compitiendo en busca de su regreso. Walas y Esther Goris recibieron comentarios mixtos y permanecieron en carrera, mientras que Emilia Attias y Evelyn Botto quedaron como las dos últimas aspirantes en riesgo de eliminación.

Finalmente, Martitegui confirmó la salida de Evelyn Botto, quien recibió palabras de aliento por parte de los chefs, que la animaron a considerar una futura participación en otra edición del reality. “Olor a mujer infinita”, le dijo De Santis, recordando su intercambio con la conductora del ciclo.

En la despedida, la actriz evidenció su satisfacción por la experiencia vivida en el programa. “Me encantaría, me divertí muchísimo, salí de mi zona de confort, me sentí muy cómoda”, dijo antes de saludar y salir por la puerta del fondo. Wanda Nara subrayó la importancia de esta etapa durante varias instancias de la semana. Incluso, al comienzo de la gala, destacó: “Hoy uno de ustedes abandona la cocina para siempre, porque no hay otro repechaje”.

Después de la eliminación de Evelyn Botto, siguen en competencia Rusherking, Esther Goris y Ariel Pucheta, junto a Emilia Attias, Sofía Martínez, Julia Calvo y Walas, que ya habían sido parte del certamen y van en busca de su regreso. El certamen ya había despedido a Esteban Mirol y Luis Ventura, y resta una gala previa a la llamada “noche de regreso”, momento en el que se definirá qué concursantes volverán oficialmente a la competencia.

Cabe recordar que en la gala anterior, Botto había llamado la atención de la presentadora. Todo ocurrió cuando la conductora se acercó a la estación de Evelyn durante la gala del repechaje. Consciente del estilo frontal de Wanda y anticipando una charla intensa, fue la propia participante quien tomó la iniciativa y lanzó una pregunta que descolocó a la mediática: si alguna vez había besado a una mujer. La respuesta de Wanda fue inmediata y sincera: nunca lo había hecho. Lo que no esperaba era la devolución de Evelyn, que confesó con naturalidad que sí, y en varias oportunidades.

El intercambio, que comenzó como una charla distendida, fue subiendo de temperatura a medida que la actual pareja de Federico Bal avanzaba con sus comentarios. “¿Querés un pico, Wanda?”, disparó sin vueltas, mientras seguía concentrada en su preparación. La conductora, visiblemente nerviosa, reaccionó entre risas, sorpresa y desconcierto, sin ocultar que la propuesta la había sacado completamente de eje. Desde el balcón, otras participantes como Sofía Martínez y Emilia Attias alentaban la situación con gritos y bromas, alimentando aún más el clima de show.

En las entrevistas posteriores, Evelyn redobló la apuesta con humor: “Terminemos con esta tensión… sexual”, dijo, explicando que su intención era jugar con la incomodidad y el ida y vuelta que se había generado con la conductora desde su ingreso al programa. Wanda, por su parte, no ocultó su desconcierto: “Creo que no me voy a animar a volver a pasar porque ya no sé qué propuesta me vas a hacer”, respondió entre risas.