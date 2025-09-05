La madrugada del viernes no fue una más en Sauce Viejo. Minutos después de las 5, un estruendo feroz partió la calma del Parque Industrial y encendió la alarma de vecinos y trabajadores. La onda expansiva, originada en la planta de la empresa PB Leiner, fue tan violenta que el eco llegó hasta Santo Tomé, varios kilómetros a la redonda.

"Pensé que era un trueno"

Quienes viven cerca relataron que primero se escuchó una explosión seca, casi metálica, y al instante se encendió una llamarada que iluminó el cielo oscuro. "Temblaron los vidrios de mi casa, pensé que era un trueno", contó un vecino de la zona.

El foco de la detonación se localizó en el área de secado de la fábrica, más precisamente en las tolvas que forman parte del proceso productivo. El estallido desprendió paredes laterales y dañó el techo de un galpón utilizado para el embalaje y almacenamiento. Por fortuna, el lugar estaba vacío: ningún operario se encontraba trabajando allí en ese momento.

Inmediatamente, se activó el protocolo interno de seguridad de la empresa: se cortó la energía eléctrica, se aisló el sector afectado y se dio aviso a los bomberos. Personal del Cuartel de Santo Tomé se constituyó en el lugar, inspeccionó la zona siniestrada y desplegó tareas preventivas para evitar nuevas complicaciones.

Las afectaciones alcanzaron la torre de secado, las paredes laterales y el techo del depósito.

El parte oficial de la Agrupación Bomberos Zapadores da cuenta de que las afectaciones alcanzaron la torre de secado, las paredes laterales y el techo del depósito, además de sectores vinculados al proceso de almacenamiento.

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Pasada la emergencia, los peritos continuaban este viernes recabando información para determinar qué originó la explosión.

Mientras tanto, la postal que quedó en la planta recuerda que el azar jugó a favor: de haber habido personal en ese sector, el saldo podría haber sido mucho más grave.