La China Suárez volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez por una contundente respuesta a los mensajes de odio que recibe a diario. A través de sus historias de Instagram, la actriz decidió exponer públicamente algunos de los comentarios agresivos que le dejaron en su último posteo, y lo hizo con el sarcasmo que la caracteriza.

“Esas pestañas y esa boca”, “Vómito”, “Siempre las mismas fotos pedor…”, o “Te faltó un poquito más de zoom ya que no se ve bien tu cara”, fueron solo algunos de los mensajes que la ex Casi Ángeles compartió, junto con las fotos de perfil de quienes los habían escrito. La publicación, como era de esperar, rápidamente se viralizó.

Lejos de quedarse callada o victimizarse, la China decidió responder con humor. Subió una nueva selfie en primerísimo primer plano y acompañó la imagen con una frase irónica: “Ahí va con más zoom. Para que la pongas de fondo de pantalla”.

En varias oportunidades, la actriz dejó en claro que no está dispuesta a tolerar insultos gratuitos ni cuestionamientos sobre su vida privada. Su actitud firme frente a los ataques la convirtió en una de las figuras del espectáculo más expuestas.