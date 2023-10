El conductor de Radio Rivadavia cuestionó al expresidente porque le rechazó una entrevista. "Está rodeado de 4 ó 5 fanáticos que le dicen lo que quiere escuchar, entre ellos sus amigos periodistas", dijo.

Y a continuación, el conductor radial del programa Esta Mañana, lapidó a Mauricio Macri por el acuerdo político con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei al decir que "les da entrevistas a alcahuetes", haciendo una presunta alusión implícita al periodista, Eduardo Feinmann tras el diálogo que mantuvo con el expresidente de la Nación en Mitre.

El periodista comenzó diciendo: “Me parece que ahora Macri tiene que hace cargo. En vez de estar este con la cola entre las patas ofreciendo reportajes arreglados, con alcahuetes, debiera hacerse cargo de lo que hizo; y, lamentablemente, ponerse arriba de Milei, porque Milei al lado de Macri no existe. Milei es un lunático, es un empleado de Eurnekián, que repite frases hechas y canta y grita y cambia de opinión cada cinco minutos. Y escucha voces, eh?, como ayer. Y se le ocurre que va a ganar elecciones insultándolo a Raúl Alfonsín"

Y continuó, “Pero me parece que no hay alternativa acá. Que Macri se ponga los pantalones y se ponga donde le corresponde. Es el jefe de Milei. Y efectivamente cuando Miei, si Milei accede al poder en estos términos, el responsable sea Macri, porque esto es la obra de Macri.

Para finalizar su alocución, Longobardi sentenció “Y yo lo miro a Milei y digo. `Ah, no me digas ¿votar a un lunático que le falta hacer terraplanista para hacerla completa?, que habla con los perros y que… y que es que los hombres, las mujeres pinchan preservativos´. A ver ¿de qué estamos hablando?. ¿Estos tipos van a manejar un país en crisis?, ¡¿Se volvieron locos?!. Milei no existe al lado de Macri. Y, en todo caso, tendría que hacerse cargo de lo que está…de lo que está planteando, el dilema moral, bíblico, que ésta manga de idiotas están planteando a los argentinos”