Un camión que transportaba gas licuado volcó y explotó en una autopista de Santiago de Chile. Al menos cuatro personas murieron y 17 resultaron heridas.

La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital. El conductor del vehículo perdió el control cerca de la localidad de Renca e impactó una barrera de contención, lo que provocó un incendio.

“Tenemos cuatro víctimas fatales, 17 heridos de diversas consideraciones, cinco de los cuales se encuentran en riesgo vital”, reportó a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán.

Se desconocen por ahora las causas del accidente pero la fiscal jefa de la Fiscalía Regional Centro Norte, Macarena Cañas, apuntó a un posible exceso de velocidad. “La responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco, que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor, y se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado de petróleo que portaba en su interior”, declaró a medios locales.

Puede interesarte

Además, Cañas resaltó la dificultad que existe para lograr la identificación de las víctimas fatales generadas por este hecho.

“Nos preocupan particularmente las víctimas fatales. Es difícil la identificación de los mismos por las características de haber participado en un incendio, en un fuego de esta naturaleza. Por lo tanto, la idea es tratar de lograr su identificación y contactarnos directamente con sus familias y no que se enteren a través de medios de prensa”, aseveró.

Asi explotó un camión con gas en Chile. pic.twitter.com/22YiM0qPIl — CABAK (@HoracioCabak) February 19, 2026

El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó “a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector”.

El 2° comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, aclaró que el fuego que hay actualmente en el camión que explotó corresponde a la fuga de gas y está controlado.

“Se está enfriando lo que es la estructura del cilindro para evitar una inflamación generalizada que pudiera afectar a las personas que están alrededor. Tenemos un perímetro de 200 metros de seguridad para que nadie se acerque, mientras tanto, terminamos esa labor, que puede durar de 2 a 3 horas”, señaló Slako sobre lo que tomará controlar la emergencia.

Puede interesarte

El jefe de bomberos sostuvo que “producto del choque con la baranda, aparentemente se generó un corte en el cilindro que provocó la fuga” de gas. “En consecuencia, esta nube de gas que se generó en más o menos 100 o 200 m a la redonda hizo ignición, por lo tanto generó toda esta explosión“, declaró.

Según precisó, la explosión afectó “un área de apilamiento de vehículos para remate” donde se quemaron cerca de 44 vehículos. Mientras que en la autopista fueron afectados siete vehículos y tres camiones.

Luego del accidente, la empresa de gas confirmó: “Entre las personas afectadas se encuentra el conductor del camión, trabajador de Gasco, quien lamentablemente falleció“.

“Nuestros equipos concurrieron hasta el lugar de los hechos, con el fin de colaborar en el control de la emergencia. Junto con ello estamos recabando todos los antecedentes del caso, para aportarlos a las autoridades competentes con el objeto de lograr el total esclarecimiento de los hechos”, agregaron.