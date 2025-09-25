Facundo Ventura rompió en llanto en vivo e hizo quebrar a Yuyito González: “Lo estoy digiriendo”

Lejos de los análisis, críticas o polémicas diarias que se producen en el programa de Yuyito González, este miércoles, la conductora vivió un emotivo momento que la llevó a quebrarse en llanto. El puntapié inicial corrió por parte de Facundo Ventura, quien relató una emotiva situación que vivió junto a su madre.

“No vi el estreno del streaming de Marcelo Tinelli porque mi cabeza estaba pura y exclusivamente enfocada en el partido”, confesó contando el joven, sobre el partido que Lanús empató en Brasil contra Fluminense, mientras se excusaba por haberse perdido el debut del conductor en streaming.

Con cada palabra, los compañeros de Yuyito notaban cómo el panelista se emocionaba más y más al revelar que vio el partido en casa de su madre, Estelita. Sin embargo, todo explotó cuando el hijo de Luis Ventura relató por qué se trató de uno de los momentos más mágicos de su vida. “Ella se levantó para ir al baño y Lanús hizo gol, me gritó del baño: ‘Facu, ¿qué hago? ¿Me quedo en el baño?’ Y yo le dije: ‘No sé, ma, hacé lo que quieras’. Ella entendió lo que yo estaba viviendo y se quedó encerrada en el baño hasta que terminó el partido”.

Una vez que el árbitro pitó el final, y decretó la hazaña del Granate en el Maracaná, Estelita salió del baño y abrazó a su Facundo: “Felicidades, hijo”. El simple gesto de su madre, cargado de amor, fue suficiente para convertir la situación en un momento especial para el panelista. “Ella no lo sabe, pero me regaló uno de los momentos más maravillosos de mi vida”, confesó el joven junto a Yuyito, mientras las lágrimas caían por sus mejillas.

Emocionada por el relato, y las lágrimas de su compañero, Yuyito no pudo evitar ser superada por la emoción. “Ay, Facu, te amo. Me hiciste llorar por Lanús, querido. Esto es insólito. Ni por Maradona”, confesó ante las cámaras. Para cerrar la situación, el hijo de Ventura reconoció: “Les juro que nunca imaginé vivir esto. Perdón que me quiebre acá, lo estoy digiriendo ahora. No puedo creer que Lanús haya pasado de ronda en el Maracaná”.

Días atrás, González vivió otra particular emoción durante su paso por el programa de Mirtha Legrand. Todo sucedió cuando la diva le consultó por su relación con Javier Milei. “Estuvimos muy bien. Muy enamorados. Los dos estuvimos muy enamorados, hasta que cuestiones de pareja.... haber como lo sigo sencillamente… medio que tuvimos una agarrada y desagarradita y no nos arreglamos”, respondió dando detalles por primera vez de las razones de la ruptura.

Y siguió: “Pasó el tiempo, unos meses y yo dije algo en mi programa o publiqué algo o algo pasó, recibí un mensaje y fue ahí que retomamos, no el amor ni la vida afectiva amorosa, no hablamos de amor, tampoco hablamos de nada, de si pasó o no pasó, cero pase de factura. Tenemos una relación esporádica, tampoco que estamos hablando todos los días ni mucho menos, pero a mí lo que más me importa de todo, en cualquier tipo de relación es tener paz, no tener rencores ni cosas pendientes”.

La presentadora, puntillosa como siempre, le consultó sin rodeos: “¿Por qué se cortó?“. A lo que la exvedette contestó: ”Cuestiones de pareja, no somos fáciles, no somos personalidades fáciles ni la de Javier ni la mía, esta es mi lectura. Perdón Javi, no tenemos una gran experiencia en este tema del ir y venir de pareja y cuando pasó algo que a mí no me cerró reaccioné, soy brava. Soy una mujer muy tranquila, todo muy bien, todo muy pacífico, pero tengo muchas convicciones con respecto a las cosas que quiero para mí y si veo que pasa algo que sale de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad“.