David Lynch murió a los 78 años. Así lo confirmó la familia del director a través de su cuenta oficial de Facebook. “Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch”, dice el comunicado.

Y cierra: “Agradeceríamos algo de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, ‘Mantén tu ojo en la rosquilla y no en el agujero. Es un día hermoso con sol dorado y cielos azules todo el camino’”.

David Lynch murió a los 78 años (Foto: Captura Facebook)

Quién era David Lynch

David Lynch nació el 20 de enero de 1946 en Montana. El escritor y director saltó a la fama por Twin Peaks (1990), El imperio (2006) y Twin Peaks: Fuego camina conmigo (1992). Sus películas suelen caracterizarse por su estética surrealista y sus elementos oníricos. Antes de hacer sus primeros cortometrajes, a finales de 1960, Lynch estudió pintura. Su primer largometraje fue la película independiente Eraserhead (1977).

Durante su carrera fue aclamado por la crítica y recibió varios galardones, incluido el León de Oro a la trayectoria en 2006 y un Premio de la Academia Honorario en 2019. También fue nominado al Oscar al mejor director por el drama biográfico The Elephant Man (1980) y las películas de misterio Blue Velvet (1986) y Mulholland Drive (2001). Wild at Heart (1990), su drama romántico, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.

David Lynch durante la 70° edición del Festival de Cannes (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

En 1984 hizo la adaptación de la ópera espacial Dune, luego lanzó Lost Highway (1997), The Straight Story (1999) y la película experimental Inland Empire (2006).

Además de su trabajo como cineasta y artista visual, Lynch también se dedicó a la música y a la actuación. Como actor, interpretó al agente del FBI Gordon Cole en Twin Peaks y al director John Ford en The Fabelmans (2022) de Steven Spielberg. Tuvo papeles como invitado en series de televisión como The Cleveland Show (2010-13), Louie (2012) y Robot Chicken (2020, 2022).

En su carrera como músico, lanzó varios álbumes de estudio: BlueBOB (2001), Crazy Clown Time (2011) y The Big Dream (2013). Asimismo, publicó los libros Images (1994), Catching the Big Fish (2006) y Room to Dream (2018).