Tras iniciar una nueva demanda contra Nicole Neumann por no poder compartir con sus hijas las vacaciones de invierno, Fabián Cubero recibió una triste noticia desde Mar del Plata, su ciudad natal.

Según informó el periodista Fede Flowers, Carlos Cubero, padre de Fabián Cubero, falleció este viernes por la mañana. Los últimos días los habría pasado hospitalizado debido a una descompensación que sufrió.

"Falleció Carlos Cubero, padre de Fabián", informó el periodista, que luego agregó que Mica estaba en Telefe por salir al aire en "Ariel en su Salsa" cuando recibió la triste noticia.

"En este momento, tanto el jugador como Mica Viciconte están camino a Mar del Plata. Ella estaba en Telefe a punto de entrar al aire, recibió la noticia y se fue. Aún no trascendieron más detalles", contó Flowers.

El sitio El Marplatense informó que Carlos Cubero será velado en Casa Piovano (3 de febrero 3636) de 17 a 23 horas.



