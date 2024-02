Una familia de Paso del Rey, en Moreno, vivió un instante de terror en medio de un falso allanamiento ejecutado por seis delincuentes que se hicieron pasar por agentes de la Policía Federal. Los perros que el matrimonio tienen en su vivienda pusieron en fuga a los ladrones, que dispararon seis veces mientras escapaban.

Sebastián, el propietario de la finca, contó que un vecino le acercó la filmación de cómo los malvivientes se estaban preparando para dar el golpe a pocos metros del lugar que intentaron intrusar. Todo ocurrió mientras él se duchaba y su esposa estaba durmiendo en su habitación. A ella la despertaron por la ventana diciéndole que era un allanamiento policial e exigiéndole que abra la puerta.

“Ella lo primero que hizo fue ir a ver al nene, que también dormía en su habitación. Después me avisó y yo salí del baño como estaba, enjabonado. Me muestran una supuesta orden de allanamiento, y yo de entrada sospeché. Les dije que ahí les abría y largué a los perros, que no llegaron a salir por la reja. Ahí ellos se asustan y salen corriendo”, contó la víctima en diálogo con el canal Todo Noticias.

Los animales en cuestión son dos rottweiler, y por su porte pusieron en fuga a los delincuentes. “Cuando empiezan a correr disparan. Primero los que estaban adelante, que pensaron que los perseguían, y luego los de atrás, en total seis disparos”, completó el vecino, que sigue convencido de que se trató de una información errónea para con los malvivientes.

Puede interesarte

Es que Sebastián es un pequeño industrial y quizá pensaron que podía tener dinero en su casa, cosa que él mismo desmintió.