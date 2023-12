En las últimas horas, Nicolás Occhiato, el presentador de Nadie Dice Nada en Luzu TV, generó inquietud entre los espectadores al compartir que experimentó un robo en su residencia durante el fin de semana.

En el programa, Nicolás Occhiato compartió que estaba en Pinamar cuando ocurrió el robo y se encontró con la escena al regresar de su viaje. Explicó: "Voy a contar esto porque me siento un poco desanimado. Durante el fin de semana, entraron a mi casa y me robaron".

De hecho, en ese momento el programa estaba celebrando el aniversario de la final del Mundial de Qatar 2022, y por esa razón, Nicolás decidió abordar directamente su situación antes de que sus seguidores notaran algún cambio inusual en su estado de ánimo.

"Si me ven medio abajo es por eso. No lo iba a decir pero van a pensar que me pasa algo y tuve un día raro”, aseguró. “Me pasó eso, entraron a robar, un mal momento. Lo encerraron a Carlitos (su perro) en un lugar y no le hicieron nada por suerte, pero bueno, se llevaron algunos de valor", concluyó.