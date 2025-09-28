La gira “Las mujeres ya no lloran” de Shakira llega a su fin en México con un último concierto en Boca del Río, Veracruz, programado para este miércoles 24 de septiembre en el estadio Luis “Pirata” Fuente. Tras presentarse en 12 ocasiones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con boletos agotados y fechas adicionales debido a la enorme demanda, la cantante colombiana eligió el puerto veracruzano como cierre de una etapa que ha marcado récords en asistencia y expectación.

La noticia del concierto final generó gran entusiasmo entre sus seguidores, al grado que cientos de personas comenzaron a llegar desde el martes al recinto para asegurar un lugar privilegiado. Sin embargo, la alta concentración de fans también derivó en un altercado que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El conflicto ocurrió cuando dos mujeres discutieron por un lugar en la fila. De acuerdo con los testimonios, una de ellas intentó apartar espacio con una silla, lo que generó el reclamo de otra seguidora vestida de blusa negra, quien pidió la intervención del personal de seguridad. Entre gritos y empujones, varias personas tuvieron que intervenir para separar a las involucradas. La mujer de blusa anaranjada, visiblemente molesta, terminó abandonando el lugar y perdió su puesto en la fila. El incidente fue captado en video y difundido ampliamente en plataformas digitales, generando comentarios de apoyo y críticas entre los internautas.

Más allá de la polémica, lo que ha marcado el paso de Shakira por México es la conexión con su público. La artista de Barranquilla se despidió de la Ciudad de México con un mensaje emotivo en redes sociales, donde compartió imágenes de su última noche en el Estadio GNP Seguros. En ellas se le observa conmovida hasta las lágrimas al abrazar a sus bailarinas tras finalizar su presentación.

“Lo que viví anoche solo se vive una vez en la vida. Mi última noche, después de 12 estadios GNP con 65 mil personas cada noche, en una ciudad que ha visto cantar a los mejores y más grandes artistas del planeta. Gracias, México, por creer en mí siempre, y por darme tanto. Por cantar, llorar y reír conmigo estos 30 años y gracias por este homenaje, uno de los más grandes de mi carrera. Los llevo en mi corazón cada día de mi vida. Ustedes son mis hermanos desde siempre y para siempre. ¡Te amo México!”, escribió la intérprete de “Ojos así”.

El concierto en Veracruz representa no solo el cierre de una gira exitosa, sino también el inicio de una nueva etapa para la cantante, quien ha consolidado su vigencia a lo largo de tres décadas. La expectativa es máxima, y se espera un lleno total en el estadio Luis “Pirata” Fuente, donde miles de personas se reunirán para presenciar el espectáculo final de Shakira en tierras mexicanas.