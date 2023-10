Después del cruce entre los seguidores de la banda coreana BTS y Victoria Villarruel, ahora un sector del público argentino de la cantante estadounidense se pronunció en redes sociales para advertir por el peligro a la democracia que representa el candidato de La Libertad Avanza.

Luego del cruce entre las fans argentinas del grupo coreano de k-pop BTS y la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, ahora quienes salieron a dar pelea en las redes contra Javier Milei son los"swifties" argentinos, como se conoce a los fans de la cantante estadounidense Taylor Swift, quien se presentará en nuestro país el 9, 10 y 11 de noviembre próximos.

Puede interesarte





En un comunicado publicado a través de la red social X, la cuenta llamada "Swifties Contra LLA" -que nuclea a un sector del fandom de la artista nacida en Tennessee- salió en repudio del candidato ultraderechista, apoyada en la "filosofía" y la postura política que tuvo Swift al llamar a votar a los estadounidenses en contra de Donald Trump.

"A pocos días del primer recital de Taylor Swift en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país. Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia. #SwiftiesAgainstLLA", expresaron desde el fandom.

A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país.

Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia. #SwiftiesAgainstLLA pic.twitter.com/pDMONpqU1n — Swifties Contra LLA (@swiftAgainstLLA) October 26, 2023

En su comunicado, los fans apuntaron a Javier Milei como el candidato de "un partido mal llamado liberal" que viene a "sacarnos todos nuestros derechos adquiridos" y explicaron las similitudes con el expresidente Trump, apoyados en el documental biográfico de Netflix Miss Americana, en el que la cantante expresa el repudio hacia la figura del magnate devenido en político y expresa "la necesidad de estar en el lado correcto de la historia". "Nosotros como comunidad tenemos que enfrentar esa misma necesidad", afirman sus seguidores argentinos.

"Siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO los vamos a votar", completan el texto. Y, haciendo referencia a una frase de la cantante, cierran con: "Cheers to the resistance! (¡Salud a la resistencia!)".

El pop contra la ultraderecha argentina

Este martes, los fans argentinos del grupo de K-pop (pop coreano) más famoso, BTS, también lanzaron un comunicado en la red social X para repudiar las declaraciones "de odio y xenofobia" que tuvo hacia la banda la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, específicamente en relación al nombre, del que dijo que remitía a una "enfermedad de trasmisión sexual".

🚨COMUNICADO FANBASES BTS ARGENTINA🚨



Les pedimos que lean atentamente y nos ayuden con la difusión del mismo.. pic.twitter.com/BgMl2Xk5w1 — BTStream Argentina (slow) (@BTStreamArg) October 25, 2023

"El mensaje que transmite BTS es siempre el respeto hacia todos y uno mismo. Por ende, las fanbases argentinas REPUDIAMOS los dichos de odio y xenofobia hacia la imagen de BTS pronunciados por la candidata Victoria Villarruel", expresaron en su comunicado las "ARMY" Argentina, como se hacen llamar los fanáticos de la banda.



"No esperamos las disculpas correspondientes, debido a sus recientes respuestas. Dada la situación actual, pedimos a la ARMY que por favor denuncien los tweets que contiene estos dichos repudiables. Pedimos no caer y responder en las provocaciones que éstas incitan", agregaron.

Pero la sorpresa no termina ahí, porque a la polémica se unieron dos referentes de la política vernácula: Juan Grabois y Alejandro Kim.

Se mete con BTS, se mete conmigo, señora malvada. Con el k-pop no se jode. https://t.co/kW8sBC78FH — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 25, 2023

El exprecandidato a presidente por Unión por la Patria citó el comunicado de los "Army" y aprovechó el empujón para mostrarse en contra de los candidatos de La Libertad Avanza: “Se mete con BTS, se mete conmigo, señora malvada. Con el k-pop no se jode”, afirmó el referente del Frente Patria Grande.

Yo sé que se te van los días reuniéndote con genocidas, pero BTS mueve medio punto del PBI de Corea del Sur. Si Jimin y el pelo rosa no te caen bien podés probar con Seokjin, que está haciendo la colimba. Felicidades! Fusionaste xenofobia, racismo e ignorancia en 200 caracteres. https://t.co/pwFroGBGAZ — Alejandro Kim (@alekim_ok) October 25, 2023

En el mismo sentido, el exvicepresidente de la Cámara de Empresarios Coreanos en la Argentina (CAEMCA) y exprecandidato a legislador porteño por Principios y Valores tildó a la vice de Javier Milei de racista e ignorante. “Yo sé que se te van los días reuniéndote con genocidas, pero BTS mueve medio punto del PBI de Corea del Sur. Si Jimin y el pelo rosa no te caen bien podés probar con Seokjin, que está haciendo la colimba. Felicidades! Fusionaste xenofobia, racismo e ignorancia en 200 caracteres”, sentenció Kim, de ascendencia coreana, contra Villarruel.