Al menos unos 40 vehículos estuvieron involucrados este lunes en un trágico accidente en la autopista Rosario-Córdoba a la altura de San Jerónimo Sud. Una inmensa nube de tierra, producto de los intensos vientos, sorprendieron a los conductores que comenzaron a chocar en cadena.

¿Pudo evitarse este siniestro vial que se cobró una víctima fatal y dejó una nena de 7 años herida de gravedad? Notife entrevistó a el ingeniero Iván Sorba, especialista en Seguridad Vial e integrante del Grupo Científico de Estudios de Transporte Accidentología y Movilidad (Cetram) de la UTN Santa Fe, para conocer su mirada crítica de este tipo de accidentes viales.

"En eventos climáticos muy extremos como el que ocurrió es muy difícil hacer una maniobra que lo evite. En ese tipo de eventos lo ideal es no estar en circulación porque cuando la visibilidad se reduce drásticamente uno tiene poco margen de acción", indicó.

Acerca de la maniobra que se debe hacer en estos casos de nula visibilidad, Sorba explicó que "hay que disminuir la velocidad, nunca detenerse de golpe e ir tratando de mantener una distancia de seguridad, siempre y cuando exista alguna visibilidad, algo que sucede cuando hay niebla", y agregó que en ese tipo de situaciones reducir la velocidad, lo que permitirá que "en el caso que haya una colisión sea con bajas consecuencias".

Al ser consultado si hubo fallas en la prevención por parte de Corredores Viales, encargados de gestionar esta autopista, señaló que "llegado al extremo se debe cerrar la ruta, pero no es sencillo porque hay muchos vehículos circulando. Son eventos que se advierten desde el Servicio Meteorológico, pero como no es algo habitual, no hay una percepción del riesgo tan grande. Esto a veces nos enseña a tener respeto a las condiciones climáticas adversas porque pueden desencadenar en esto".

No detenerse en la banquina

Uno de los consejos que brindó el especialista de la Cetram-UTN en casos de eventos climáticos muy extremos como sucedió este lunes con vientos muy fuertes que hacen difícil la conducción, "hay que tratar de salir de la ruta en algún momento, pero no detenerse en la banquina, sino que buscar un lugar seguro".

En esta línea, Sorba agregó que detener la marcha en la banquina no es la mejor opción porque "alguien puede impactarte de atrás porque hace la misma maniobra que vos. La banquina es un lugar donde uno se detiene por ejemplo si reventó algún neumático o tengo una emergencia por la que no puedo circular, o hay un vehículo chocado que se corre a la banquina, pero si no lo que hay que hacer es circular lo más reducido y uniformemente posible", reiteró.

Uso de las balizas

En el artículo nº 47 de la Ley Nacional de Tránsito se indica que las luces intermitentes de emergencia (balizas) solo deben usarse para indicar la detención en estaciones de peaje, zonas peligrosas o en la ejecución de maniobras riesgosas.

"La baliza indica que uno se va a detener y es un aviso para el que viene atrás, o señal de que algo está pasando. En estos casos puede ser herramienta de prevención. Este caso fue muy extremo y hay que estar preparado para que la situación de impacto pueda ocurrir porque no se veía absolutamente nada", comentó.

Otra de las recomendaciones hacia los conductores o pasajeros de un vehículo involucrado en un accidente es no bajarse del habitáculo: "El lugar más seguro para estar es el auto hasta que uno vea que es seguro salir. Salvo en caso que haya fuego y ahí sí estemos obligados a bajar", concluyó Sorba.