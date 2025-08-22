Una mujer de 80 años murió este jueves por la mañana en un incendio que consumió por completo su casa de madera en el barrio 8 de Diciembre, en la localidad de General Enrique Mosconi, en la provincia de Salta.

Según la información, el siniestro ocurrió antes de las 9 y los bomberos voluntarios llegaron rápidamente y lograron controlar las llamas, evitando que se propagaran a otras viviendas cercanas. Sin embargo, la casilla de madera de Paula Guerrera quedó completamente destruida.

La víctima era madre del director de Tránsito de la Municipalidad de Mosconi, quien se presentó en el lugar en medio de un clima de profundo dolor.

Hasta el momento, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del fuego que provocó la tragedia.