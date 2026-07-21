Una joven de 25 años fue asesinada a puñaladas esta madrugada en Santa María de Punilla, Córdoba. Por el crimen, la Policía detuvo a su expareja, un hombre de 40 que tenía antecedentes de violencia familiar contra la víctima y cumplía una condena condicional, pero se encontraba en libertad.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en el barrio Santa María Oeste. Según la información preliminar, Rocío Gómez y Maximiliano Baudraco discutieron y la situación escaló hasta que el hombre la atacó con un arma blanca.

La madre de la víctima intentó intervenir para frenar la agresión, pero al no poder hacerlo salió a pedir ayuda. Cuando regresó, encontró a su hija tirada en la calle gravemente herida.

Puede interesarte

Tras el ataque, Baudraco escapó del lugar. A los minutos se cruzó con un vecino que lo vio ensangrentado. “Le dije ¿por qué tenés sangre en la mano?’ y me dijo ‘apuñalé a la Rocío’”, contó el testigo en Noticiero Doce, y agregó: “Quedé helado”.

De inmediato, la Policía desplegó un operativo cerrojo y realizó un rastrillaje por la zona hasta que logró detenerlo a pocas cuadras de la escena del crimen.

Puede interesarte

De acuerdo a lo informado por la Justicia, el detenido estaba cumpliendo una condena condicional por violencia familiar en un caso que involucraba a la misma víctima. A pesar de esa condena, permanecía en libertad al momento del ataque, según informaron.

La Fiscalía de Instrucción número 2 de Cosquín imputó al hombre por homicidio calificado por femicidio. La causa quedó bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho.