En horas de la madrugada de este martes, una mujer de 45 años fue asesinada por su ex pareja en una vivienda de calle Neuquén al 6800, jurisdicción de la Comisaría Séptima.

La víctima fue identificada como Rosa Gabriela Villagra, mientras que el agresor —ya identificado por los investigadores— es Sebastián Flores, de 40 años, quien permanece prófugo.

Todo ocurrió alrededor de las 2:15 de la madrugada del martes, cuando personal policial fue comisionado por un pedido de auxilio que ingresó a la central 911. Al arribar al lugar, los uniformados se toparon con una escena desgarradora. En el patio de la vivienda, yacía el cuerpo de una mujer tendida boca arriba, sin signos vitales.

“Entró como un animal”

Según se supo, Flores irrumpió en la vivienda de su ex pareja tras romper la puerta principal, luego de saltar dos rejas. En el interior se encontraban la mujer y su hija de 25 años, quienes dormían cuando comenzó la agresión.

“Entró como un animal, rompió todo y empezó a atacarlas”, relató Luis, hermano de la víctima. “Mi hermana estaba durmiendo con su hija. El asesino saltó la reja, pateó la puerta y la hizo pedazos.

Comenzó a agredirlas a las dos. En ese momento mi sobrina trató de defender a la madre y él agarró una cuchilla de la cocina y empezó a apuñalarla.”

“Le perforó el corazón y huyó”

Luis reconstruyó el horror vivido dentro de la casa. “Mi sobrina se quiso defender y le cortó el dedo. Le pusieron seis puntos. Mi hermana, en el afán de proteger a su hija, trató de sacárselo de encima, pero este asesino la apuñaló. Le perforó los pulmones, el corazón… y la dejó tirada en un charco de sangre. Después huyó.”

El hermano de la víctima confirmó además que Rosa había denunciado en reiteradas ocasiones a su ex pareja por violencia, y que existía una medida de restricción vigente.

“No la respetó. Ella lo había denunciado varias veces. Este loco sabía lo que hacía, fue directamente a matarla. Fue preparado para eso”, afirmó con dolor. “Queremos justicia. Queremos que lo atrapen, porque anda prófugo. La policía lo busca, pero todavía no sabemos nada. Si alguien sabe algo, que lo diga, que ayude.”

Una escena de horror

Los efectivos entrevistaron a Dylan, un hijo de la víctima, de 21 años, quien relató con horror lo sucedido minutos antes: su madre había sido atacada por su ex pareja, quien pateó la puerta de ingreso, irrumpió con violencia y comenzó a golpearla y luego apuñalarla.

Según el testimonio del joven, tanto él como su hermana Yeila (25) intentaron intervenir para frenar la agresión, pero el atacante extrajo un cuchillo y asestó al menos una puñalada en la espalda de su madre, provocándole la muerte casi instantánea.

En medio del forcejeo, Yeila resultó lesionada en una mano y debió ser trasladada al hospital local para recibir asistencia médica.

Tras el crimen, Flores escapó saltando un portón de rejas, llevándose el arma blanca consigo. Desde entonces, es intensamente buscado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Brigada de Homicidios.

Escena del crimen

Como es de práctica la División Científica Forense de la PDI Región I realizó las tareas de rigor en la vivienda, bajo la supervisión de la fiscal de Homicidios Dra. Vivían Galiano. Los peritos hallaron manchas de sangre en distintos sectores del domicilio, además de desorden generalizado en los ambientes.

Por su parte, el médico forense constató que Rosa presentaba una herida cortante en el mentón y otra punzante en la zona posterior del tórax, esta última letal. Llamó la atención de los peritos que la víctima no tenía ropa interior, aunque se aguarda el resultado de la autopsia para determinar si hubo algún tipo de ataque sexual.

Sebastián Flores, femicida

Imágenes claves

Durante la inspección se secuestró una cámara de seguridad ubicada en un inmueble, la cual podría haber captado los momentos previos al ataque o la fuga del agresor. Además, se secuestró un teléfono celular en el que, según se supo, podría haberse registrado parte del violento episodio.

Por orden de la fiscal Galiano, se dispuso la autopsia del cuerpo, el secuestro de los dispositivos móviles y la búsqueda intensiva del imputado, quien se encuentra identificado y sería residente de la zona norte de la capital.

Otro caso resonante

El crimen de Rosa Villagra de la Rosa, ocurrió a pocas horas del salvaje intento de femicidio acontecido la mañana del lunes en un edificio de calle Francia 2700, y se suma a la larga lista de femicidios que golpean a Santa Fe.

Vecinos del barrio Loyola se mostraron conmocionados por el hecho, al recordar que la víctima había denunciado situaciones de violencia previas y se encontraba separada desde hacía poco tiempo del agresor.

Mientras la justicia avanza con la causa caratulada como “Femicidio”, las tareas investigativas continúan a contrarreloj para dar con el paradero de Sebastián Flores, considerado el principal sospechoso y autor material del crimen.