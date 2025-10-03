Gloria Soledad Irepa fue asesinada en Villa Barreyro II, en Oberá. El principal acusado es su marido, que intentó quitarse la vida y permanece internado en estado crítico.

Este jueves por la noche, en la intersección de calles Diógenes Riquelme y Urutaú de Villa Barreyro II, en Oberá, provincia de Misiones, Gloria Soledad Irepa (47) fue asesinada de un disparo de arma de fuego.

El femicidio tiene como principal sospechoso a su esposo, Daniel García, alias “Porteño”, quien minutos después fue encontrado dentro de su auto con un tiro en la cabeza e internado en estado gravísimo en el Hospital Samic.

De acuerdo con testigos, García escapó de la escena a bordo de un Renault Clío verde, dominio CKF 803, lo que derivó en un amplio operativo cerrojo ordenado por la Unidad Regional II.

Finalmente, el hombre fue encontrado agonizante en el interior del vehículo. El juez de Instrucción Dos de Oberá, Horacio Alarcón, se hizo presente en el lugar y supervisó las primeras actuaciones.

La víctima era madre de dos hijos y tenía un kiosco en su casa, lo que incrementó el impacto en la comunidad.

Según las primeras pericias, Irepa recibió un disparo en el pecho que le provocó la muerte en el acto. El caso generó una fuerte consternación en Villa Barreyro II.