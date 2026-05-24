Peritos determinaron que la víctima, María Ester Ramírez, presentaba una herida de arma de fuego y había sido rociada con alcohol etílico antes del incendio. Su esposo permanece internado en terapia intensiva con riesgo de muerte

La investigación por la muerte de una mujer en Villa Amelia dio un giro luego de que se conocieran detalles de los peritajes realizados en la vivienda donde fue hallada sin vida y prendida fuego. La causa se encamina a homicidio calificado y la principal hipótesis es la de un femicidio.

La víctima fue identificada como Marta Ester Ramírez. Su esposo, Omar Ovidio Gamarra, de 70, permanece internado en terapia intensiva del Hospital Provincial de Rosario, entubado y con riesgo de vida.

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El hecho ocurrió el viernes por la tarde en una casa ubicada en Larrea al 200 de la pequeña localidad situada a unos 30 kilómetros al sur de Rosario. Según fuentes policiales, fue la hija del matrimonio quien encontró la dramática escena al llegar al domicilio. Su madre estaba sin vida y prendida fuego, mientras que su padre permanecía tirado en el piso con signos vitales.

En un primer momento, una de las versiones apuntaba a la explosión de una garrafa o a un accidente doméstico. Sin embargo, con el avance de la investigación aparecieron elementos que modificaron por completo el cuadro.

De acuerdo con el informe del perito de Bomberos, la mujer había sido rociada con alcohol etílico, lo que provocó la combustión. Además, el médico policial constató una herida de arma de fuego en el dorso lateral izquierdo.

Durante los peritajes realizados, los agentes secuestraron doce vainas servidas calibre .22, un cartucho intacto, proyectiles deformados y distintos elementos con manchas de sangre. También hallaron orificios compatibles con disparos.

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Respecto del hombre internado, el parte médico indicó que no presentaba heridas visibles y que sufrió una grave inhalación de humo. Se encuentra internado en el Hospital Provincial.

Vecinos relataron que el hombre estaba mal de salud y no podía caminar pero a la señora sí la veían cuando hacía las compras.

La fiscal Noelia Navone, de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, está a cargo de la investigación con el personal de la Brigada de Femicidios de PDI y peritos forenses. Hasta el momento no había imputados formalmente y la investigación continúa para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda.