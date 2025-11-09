El crimen ocurrió este sábado por la tarde en un sector limítrofe con Rosario. Secuestraron un revólver calibre 38 y hay dos detenidos por encubrimiento

Una mujer murió asesinada a balazos este sábado por la tarde en un sector de Villa Gobernador Gálvez. Por el caso, hay al menos tres detenidos, a quienes se les incautó un arma de fuego que, presuntamente, se utilizó en el crimen mencionado. En principio se trataría de un femicidio y el autor sería una expareja de la víctima.

El asesinato ocurrió poco antes de las 15.30 en Raúl Alfonsín y Bordabehere, de acuerdo a las informaciones policiales brindadas, quienes identificaron a la víctima como Romina Sánchez, de 25 años.

Efectivos de la Policía llegaron al lugar tras una llamado al 911 a media tarde de este sábado. Minutos después, personal del Sies constató el fallecimiento de la joven como consecuencia de las heridas sufridas por el ataque de un arma de fuego.

De acuerdo a las primeras informaciones, la Policía de Acción Táctica (PAT) realizó un operativo de saturación en la zona y logró detener a un hombre que se desplazaba en una moto azul, una Motomel 110cc, a la altura del barrio Las Flores.

En ese procedimiento, realizado en Flor de Nácar y Calle 513, los uniformados secuestraron el arma que estaba en el interior de una vivienda, escondida debajo de un colchón y sería la que se habría utilizado el femicida.

Detuvieron al principal sospechoso en Rosario

La policía atrapó a Ezequiel P. tras un operativo en inmediaciones de Villa Fanta, horas después del crimen de Romina Sánchez

Un hombre de 33 años quedó demorado este sábado a la noche por un supuesto femicidio en Villa Gobernador Gálvez. Según fuentes oficiales, el cuarto detenido tras el asesinato es la expareja de la joven baleada a la tarde tras un presunto reclamo por dinero.

Agentes de la Policía de Santa Fe arrestaron a Ezequiel P. al final de un operativo realizado en la zona oeste de Rosario, lejos de la escena del crimen. De acuerdo al reporte preliminar, tiene antecedentes de delitos cometidos en un contexto de violencia de género.

El presunto autor del homicidio de Romina Sánchez era buscado desde el inicio de la investigación, ya que familiares de la víctima lo habían acusado en la denuncia inicial. En primera instancia, las fuerzas de seguridad provinciales apresaron a un cómplice y otras dos personas por encubrimiento del ataque fatal en el cruce de avenida Raúl Alfonsín y Bordabehere, cerca del límite entre ambas ciudades.

¿Qué se sabe del femicidio en Villa Gobernador Gálvez?

La muchacha de 25 años falleció alrededor de las 15 de este sábado, cuando le dispararon cerca de una cancha de fútbol en el extremo noroeste de Villa Gobernador Gálvez. De acuerdo al testimonio de otra joven que estaba en el lugar, el tirador había escapado hacia el puente del arroyo Saladillo después de la agresión.

La primera declaración que recogieron los encargados del operativo indica que Sánchez había ido a pedirle dinero al padre de sus hijos. En ese momento, el acusado empezó a insultarla, sacó un arma de fuego y la baleó.

Minutos más tarde, agentes del Comando Radioeléctrico recibieron un aviso sobre la presencia de dos sospechosos en el barrio Las Flores, al otro lado del arroyo. Ambos intentaron escapar desde el cruce de Flor de Nácar y la calle 513, pero finalmente quedaron bajo arresto.

En primer lugar, las fuerzas provinciales atraparon a Alejandro P., de 25 años, con una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos. A continuación, ingresaron a una vivienda de la zona en busca de Roberto P. (35). En este domicilio también arrestaron a una mujer de 43 años identificada como Micaela C. y encontraron un revólver escondido calibre 38 dentro de un colchón y cuatro proyectiles compatibles.

A partir del relato de un testigo, la policía profundizó la inspección del inmueble y halló un arma de fuego de fabricación casera. Además, el procedimiento concluyó con el secuestro de 11 cartuchos calibre 12 y un segundo rodado Guerrero con guarismos adulterados.