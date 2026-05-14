Un nuevo hecho de intolerancia vial quedó en evidencia gracias a un video grabado por un motociclista que llevaba una cámara instalada en su casco. El incidente se registró en la Autopista Norte con Calle 110, en la localidad de Suba, donde una discusión entre conductores terminó en una pelea a plena luz del día.

Según las imágenes, el altercado involucró a un motociclista y dos jóvenes que se movilizaban en un automóvil. Aunque aún se desconocen las causas que originaron la confrontación, la situación escaló rápidamente hasta llegar a los golpes en medio de la vía, afectando momentáneamente la movilidad del sector.

El hecho ocurrió el miércoles 13 de mayo, alrededor de las 2:00 de la tarde. En el video se observa cómo los implicados detienen sus vehículos y descienden para enfrentarse físicamente, sin importar el tránsito que circulaba a su alrededor.

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Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni se ha confirmado si hubo personas lesionadas o capturas relacionadas con este caso.

#BOGOTÁ. Motociclista con cámara instalada en su casco, grabó un nuevo hecho de intolerancia entre conductores en la Autopista Norte con Calle 110. Se desconocen las causas que originaron este altercado que terminó a los golpes a mitad de calle. pic.twitter.com/aDOqXq7dWC — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 14, 2026

Este nuevo episodio reabre el debate sobre la intolerancia en las vías de la capital y la necesidad de promover la resolución pacífica de conflictos entre conductores.