Una casa ubicada en Pasaje 552 entre Anchorena y Lamadrid, en la zona sur de Rosario, fue atacada a tiros en la madrugada de este viernes. La Policía encontró más de 40 vainas servidas de dos calibres diferentes. Minutos después, el Comando Radioeléctrico aprehendió a dos adolescentes de 16 y 17 años a cuatro cuadras del lugar con una pistola y balas.

Los agentes que acudieron a la escena no lograron entrevistar a la víctima ni a los vecinos de la propiedad baleada. Los peritos forenses incautaron catorce vainas servidas calibre .380 y más de 30 calibre 9 milímetros.

Puede interesarte

Mientras se hacía el operativo por el hecho, el Comando Radioeléctrico aprehendió en Lamadrid y Pasaje Piano a J. C. (17) e I. P. (16), quienes buscaron esconderse entre los árboles. Los uniformados incautaron una pistola calibre 9 milímetros y 30 cartuchos intactos 9 milímetros y uno percutado. Los proyectiles fueron hallados debajo de un contenedor, donde aparentemente buscaron descartarlos.

(Foto: Gentilezas)

No fue la única balacera de las últimas horas. En la madrugada de este viernes atacaron a tiros la fachada de un domicilio de Berutti al 4100, donde el dueño del inmueble encontró una nota mafiosa. La Policía al llegar al lugar secuestró trece vainas servidas calibre 9 milímetros.