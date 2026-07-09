Las polémicas arbitrales volvieron a ocupar un lugar central en el Mundial 2026 y el partido entre la Selección argentina y Egipto quedó en el centro de la escena. Después de que la Albiceleste remontara un 0-2 para imponerse por 3-2 y avanzar a los cuartos de final, la federación egipcia difundió un duro comunicado en el que cuestionó las decisiones del árbitro francés François Letexier y del VAR, encabezado por su compatriota Jérôme Brisard.

Entre los reclamos, apuntaron a la anulación de un gol por una infracción previa y a una supuesta falta de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah en la jugada que terminó con el tanto de Enzo Fernández.

La FIFA respondió a las acusaciones de Egipto y respaldó el trabajo de Letexier y el VAR

En medio de la controversia, la FIFA salió a respaldar públicamente el trabajo del equipo arbitral. El director de la División de Arbitraje del organismo, Pierluigi Collina, se refirió al encuentro durante una entrevista con el sitio oficial de la entidad y defendió las decisiones más discutidas.

“Por lo general, durante una competición preferimos no centrarnos en incidentes concretos. No obstante, también queríamos aclarar otro tema que ha generado cierto debate”, expresó el histórico exárbitro italiano, en lo que fue interpretado como una respuesta directa a las críticas del seleccionado egipcio.

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Collina analizó las dos acciones que generaron mayor controversia durante el encuentro entre la Selección argentina y Egipto.

En relación con el gol anulado al conjunto africano, explicó que el VAR tiene la obligación de revisar toda la fase ofensiva previa a cada conquista y respaldó la decisión de sancionar la infracción de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez.

“Pisar el pie de un oponente es falta”, afirmó, y aclaró que no existe un límite de tiempo o distancia para revisar una acción si esta forma parte de la jugada que termina en gol.

El director de la División de Arbitraje de la FIFA también defendió la decisión de convalidar la acción previa al tercer tanto de la Albiceleste, muy cuestionada por Egipto por un supuesto foul de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah.

“Si no se identifica ninguna infracción en la jugada previa al gol, el VAR no interviene. En esa acción, el árbitro y el VAR entendieron que se trató de un contacto normal entre ambos jugadores”, explicó Collina.