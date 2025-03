Se filtró un preocupante video de la hija de Wanda Nara manejando a alta velocidad en medio de la guerra judicial con Mauro Icardi: “Un as”

El novio de Nora Colosimo grabó a Francesca mientras estaba manejando uno de los autitos que suelen usarse dentro de los countries. El video podría complicar la situación, en medio de la batalla judicial por la tenencia de las hijas de Mauro Icardi, si se usa en contra de Wanda Nara.

Una de las hijas de Mauro manejando un buggy dentro de Santa Bárbara después del accidente de LGante (los niños también manejaron cuatri en la playa). Premio a la peor madre del año Wanda. pic.twitter.com/qPSBy87hXv — Elizabeth 🇦🇷 (@lwatchtv) March 5, 2025

“Le acaban de regalar un as de espadas a Icardi”, comentó un usuario de X, al ver las imágenes de la nena de 10 años al volante de un buggy. Este revuelo se armó teniendo en cuenta que tienen una fuerte contienda en la Justicia, en dónde no logran llegar a un acuerdo.

“El que graba es el hijo de la pareja de Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara”, reveló Gustavo Méndez, a través de una de sus historias.

Se filtró un preocupante video de la hija de Wanda Nara manejando a alta velocidad en medio de la guerra judicial con Mauro Icardi: “Un as”

Se filtró un preocupante video de la hija de Wanda Nara manejando a alta velocidad en medio de la guerra judicial con Mauro Icardi: “Un as”

Polémica en redes tras difusión de imágenes de las hijas de Wanda Nara

Los comentarios no tardaron en llegar en las redes, en dónde se hicieron eco de las imágenes: “Esos chicos estuvieron a salvo, mientras los crió Icardi”; Yo, aún, no comprendo cómo hace la Justicia argentina para no hacerle cumplir una norma a Wanda Nara”, manifestaron algunos.

Puede interesarte

“Con razón las hijas quieren seguir con Wanda, si las deja hacer lo que quieran incluso poniendo en peligro su integridad física. Cero límites”, comentaron los usuarios.

Aseguran que Wanda Nara se niega a entregarle a sus hijas a Mauro Icardi

Tras la orden del juez a Wanda Nara para que entregue a Francesca e Isabella a su padre, Mauro Icardi, para que pueda verlas, de acuerdo a lo decidido por quien interviene en la causa, se supo que la mediática se negó a hacerlo.

“Wanda Nara no entregará hoy a sus hijas a Mauro Icardi. Aduce que las nenas no quieren ir con el papá”, escribió el panelista, Gustavo Méndez, en su cuenta de Instagram, en dónde se hizo viral el posteo.