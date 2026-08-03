La mediática Wanda Nara apuntó contra los usuarios que criticaron su estado físico tras la viralización de imágenes suyas en bikini disfrutando de la playa en familia y los acusó de ser "trolls pagos".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las fotografías fueron difundidas por el medio turco "Populicc", donde se muestra a la conductora de Telefe junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas en Italia.

La adúltera fue vista en Italia.



Y la de Instagram? Dónde está ? 😂 pic.twitter.com/PImWqp4uWg — Chinardi (@Chinardi_Arg) August 3, 2026

Rápidamente, las imágenes se viralizaron en redes sociales y la figura de Wanda Nara se convirtió en tema de discusión en la plataforma X. Los usuarios señalaron que "no parece la misma" mujer que se muestra en sus redes personales y sostuvieron que abusa de la edición.

jajaja prometi no comentar nada de #WandaMufa pero es inevitable.@AnaRosenfeldOk (abogada reciclada) Nació el 13/12/1954 (71 AÑOS)@WandaNara Nació el 10/12/1986 (39 AÑOS)

Esta es la verdad, sin mentiras, photoshop y filtros. #WandaNadieTeCree

Fotos, cortesia de @populicc pic.twitter.com/8M71vhav1z — Giovana Du 🇵🇪🇨🇭❤️🇦🇷🩵 (@GiovanaDu) August 3, 2026

"¿Y la de Instagram? ¿Dónde está?", cuestionó una usuaria fanática de Mauro Icardi y de la China Suárez.

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La respuesta de Wanda Nara a las críticas

Ante la lluvia de críticas y comentarios de odio sobre su cuerpo, la empresaria utilizó sus redes sociales para responder a los usuarios y acusó al medio turco de alterar las imágenes para hacerla ver mal.

"Uno es un video y lo otro es un Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo", sentenció la conductora.

Uno es un video y lo prro es fotoshop de ustedes los trolls pagos 😘 amo mi cuerpo . https://t.co/hv245FhYgP — Badbitch (@wanditanara) August 3, 2026

No es la primera vez que un medio turco difunde imágenes de ella en bikini y "al natural". De hecho, las veces que esta situación ocurrió, fue ella quien decidió enfrentar las críticas y cuestionar que su cuerpo sea un tema de discusión en una sociedad que debería estar avanzada.