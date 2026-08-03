Filtraron fotos de Wanda Nara en bikini “sin Photoshop” y ella respondió a las críticas sobre su cuerpo
La empresaria estalló contra los usuarios que criticaron su figura en bikini durante sus vacaciones en Italia.
La mediática Wanda Nara apuntó contra los usuarios que criticaron su estado físico tras la viralización de imágenes suyas en bikini disfrutando de la playa en familia y los acusó de ser "trolls pagos".
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las fotografías fueron difundidas por el medio turco "Populicc", donde se muestra a la conductora de Telefe junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas en Italia.
Rápidamente, las imágenes se viralizaron en redes sociales y la figura de Wanda Nara se convirtió en tema de discusión en la plataforma X. Los usuarios señalaron que "no parece la misma" mujer que se muestra en sus redes personales y sostuvieron que abusa de la edición.
"¿Y la de Instagram? ¿Dónde está?", cuestionó una usuaria fanática de Mauro Icardi y de la China Suárez.
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La respuesta de Wanda Nara a las críticas
Ante la lluvia de críticas y comentarios de odio sobre su cuerpo, la empresaria utilizó sus redes sociales para responder a los usuarios y acusó al medio turco de alterar las imágenes para hacerla ver mal.
"Uno es un video y lo otro es un Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo", sentenció la conductora.
No es la primera vez que un medio turco difunde imágenes de ella en bikini y "al natural". De hecho, las veces que esta situación ocurrió, fue ella quien decidió enfrentar las críticas y cuestionar que su cuerpo sea un tema de discusión en una sociedad que debería estar avanzada.