Este sábado la ciudad de Santa Fe tendrá una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 15° y los 27°. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones durante el día.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del noreste y norte durante la jornada.

Durante la madrugada se registraron alrededor de 15°, mientras que por la tarde llegará el momento de mayor temperatura, con una máxima prevista de 27°. Hacia la noche del sábado, el termómetro descenderá hasta los 20°.

Pronóstico extendido

El domingo 20 tendrá un ascenso de las temperaturas, con una mínima de 17° y una máxima de 29°. Durante la mañana no se esperan precipitaciones, mientras que por la tarde las probabilidades serán de 10 a 40% y por la noche subirán a 40-70%.

Para el lunes 21, se espera una mínima de 18° y una máxima de 23°. Durante la mañana no se prevén lluvias y por la tarde y la noche las probabilidades serán de 0 a 10%.

Finalmente, el martes 22 presentará un descenso de las temperaturas, con una mínima de 6° y una máxima de 18°. No se esperan precipitaciones durante la jornada.