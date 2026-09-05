Este sábado 5 de septiembre, la ciudad de Santa Fe tendrá una jornada fría y sin lluvias. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 5° y la máxima alcanzará los 17°.

No se registran probabilidad de precipitaciones. En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 13 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

No se esperan precipitaciones en la ciudad durante toda la jornada. Crédito: Flavio Raina.

No se esperan precipitaciones en la ciudad durante toda la jornada. Crédito: Flavio Raina.

Durante la madrugada se registrarán alrededor de 5°, mientras que por la tarde llegará el momento de mayor temperatura, con una máxima prevista de 17°. Hacia la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 14°.

Pronóstico extendido

El domingo 6 continuará el descenso de las temperaturas. La mínima será de 3° y la máxima de 14°, sin probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

Para el lunes 7, se espera una mínima de 4° y una máxima de 16°. El cielo se mantendrá sin lluvias, con una probabilidad de precipitaciones del 0%.

Finalmente, el martes 8 presentará un leve ascenso térmico. La temperatura oscilará entre 7° y 20°, mientras que tampoco se esperan precipitaciones.